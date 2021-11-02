Etiyopya'da çatışmalar kızışıyor! Ülkede OHAL ilan edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yer: Adana... Piste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltı varYer: Adana... Piste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltı var#Adana
Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın Kâbus geri döndü"Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" Kâbus geri döndü!#Koronavirüs
Taxici olmak o kadar zor ki... 3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'Taxici' olmak o kadar zor ki... '3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'#Londra
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme Ve Türkiyeye getirildiÇiftlik Bank davasında flaş gelişme! Ve Türkiye'ye getirildi#Fatih Aydın
3. doz BioNtech ne zaman Bakan Kocadan flaş açıklamalar3. doz BioNtech ne zaman? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar#Koronavirüs
Tacize uğrayan küçük kızları kurtardı, bıçaklanarak öldürüldüTacize uğrayan küçük kızları kurtardı, bıçaklanarak öldürüldü#Ankara
Yağmurun gözyaşları Türkiyeyi ağlatmıştı Bu görüntü sona erecekYağmur'un gözyaşları Türkiye'yi ağlatmıştı! Bu görüntü sona erecek#AK Parti
Kalp krizi geçiren Eriksen futbola dönüyor Yeni takımı...Kalp krizi geçiren Eriksen futbola dönüyor! Yeni takımı...#Christian Eriksen
Altın fiyatları için kritik viraj yarın Sert hareketler görülebilirAltın fiyatları için kritik viraj yarın! Sert hareketler görülebilir#Altın Fiyatları
Büyük vefasızlık Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandıBüyük vefasızlık! Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı#Sema Dinçer
Mesut Özilin hiç günahı yok mu'Mesut Özil'in hiç günahı yok mu?'#Conte
9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı! #Afganistan
Tedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılıTedavisi biter bitmez yanına koştu: Annemin günleri sayılı#Katie Price
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
HABERLERDünya Haberleri

Etiyopya'da çatışmalar kızışıyor! Ülkede OHAL ilan edildi

#Etiyopya#OHAL#Tigray Halk Kurtuluş Cephesi
Etiyopyada çatışmalar kızışıyor Ülkede OHAL ilan edildi

Etiyopya, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Haberin Devamı

Etiyopya Bakanlar Kurulu, halkı TPLF'nin saldırılarından korumak için ülke çapında OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu, mevcut kararın 24 saat içerisinde Etiyopya Temsilciler Meclisinde onaylanacağını da açıkladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün, ülkedeki mevcut durumu görüşmek için ülkedeki üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Öte yandan, bugün, TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birliklerinin oluşturulduğu duyuruldu.

Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente uzaklığı yaklaşık 350 kilometre.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Haberin Devamı

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Etiyopya#OHAL#Tigray Halk Kurtuluş Cephesi

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin
TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

#TOKİ
Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

#Pınar Altuğ