Etiyopya’da aylar sonra ateşkes

Ülkenin kuzeyindeki Tigray’da isyancıların bölgenin başkenti Mekelle kentini ele geçirmesinin ardından Etiyopya hükümetinden yapılan açıklamada, Tigray’ın kıtlıkla mücadelede acil insani yardıma ihtiyaç duyması gerekçe gösterilerek isyancı grup tarafından yapılan ateşkes teklifinin kabul edildiği bildirildi. Ateşkesin eylül ayında bitecek hasat sezonu boyunca devam edeceği belirtildi.

6 MİLYON KITLIKLA SAVAŞIYOR

Etiyopya hükümeti, geçmişte ülkedeki koalisyonun ortağı olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi’ni Kasım 2020’de terör örgütü ilan ederek askeri operasyon başlatmıştı. Geçen hafta Tigray’da bir pazaryerine yapılan askeri hava saldırısında 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler yaklaşık 8 aydır devam eden çatışmalarda onlarca insanın hayatını kaybettiği 6 milyon nüfuslu Tigray bölgesinde kıtlık uyarısında bulunurken Türkiye de bölgeye insanı yardım göndereceğini açıklamıştı.

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