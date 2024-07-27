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Etiyopya'da 257 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sonrası 3 günlük yas ilan edildi

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#Etiyopya#Heyelan#Yas İlan Edildi
Etiyopyada 257 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sonrası 3 günlük yas ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 11:26

Etiyopya hükümeti, 257 kişinin hayatını kaybettiği heyelan nedeniyle 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

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Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, heyelan sonrası bugün başlamak üzere 3 günlük yas ilan edilmesini kararlaştırdı.

Alınan kararla resmi binalar ve dünya çapında büyükelçilik ve konsolosluklarda bayraklar yarıya indirilecek.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, 21 Temmuz'da ülkenin güneyindeki Gofa'nın dağlık bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 257 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 12 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, ölü sayısının 500'e kadar çıkabileceği bildirilmişti.

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#Etiyopya#Heyelan#Yas İlan Edildi

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