ETA Basklı işadamını öldürdü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinde, ETA'nın düzenlediği belirtilen silahlı saldırıda Basklı bir iş adamın öldürülmesini sert dille kınayan İspanya'daki siyasi partiler, ETA terörüne karşı mücadelede birlik mesajı verdi.

İspanya Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Maria Teresa Fernandez de la Vega, "Teröristler, demokrasiye karşı savaşı asla kazanamayacaklar" diye konuştu.



Basklı iş adamının öldürüldüğü haberinin ardından meclisteki tüm siyasi partilerin sözcüleri teker teker basının karşısına çıkarak, saldırıyı kınadıklarını, ETA'nın her zamankinden daha güçsüz olduğunu ve bu örgüt tamamen yok olana kadar siyasi birlik içinde olacaklarını belirtti.

Siyasi partilerin, geçmişteki ETA saldırılarında olduğu gibi bu kez de mecliste bir toplantı yapacağı, ETA'ya karşı mücadelede birlik ve kararlılığı göstermek için ortak mesaj yayımlayacakları açıklandı.



Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero, Bask bölgesinde yarın yapılması planlanan bir Sosyalist Parti toplantısını saldırıdan dolayı iptal ederken, Bask özerk yönetiminin başkanı Juan Jose İbarretxe'nin de hemen silahlı saldırının yapıldığı yere gittiği bildirildi.



Bu arada polis kaynakları, iş adamı İgnacio Urai'nin, sürekli gittiği bir lokantanın yakınında aracını park ederken, yaklaşan bir araçtan ateş edildiğini açıkladı. Arabada iki kişinin bulunduğu belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmamasına rağmen saldırıdan ETA'nın sorumlu olduğu tahmin ediliyor.



70 yaşındaki, evli, 5 çocuk babası Urai'nin, ETA'nın bu yılki 4. cinayetine kurban gittiği belirtiliyor. Urai'nin, Bask bölgesinde inşa edilen hızlı tren hattını yapan şirketlerden "Altuna y Urai"nın ortağı olduğu kaydedildi.

