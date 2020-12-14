Son dakika...Esvatini Başbakanı Dlamini hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Güney Afrika'da tedavi gören Esvatini Başbakanı Dlamini, 52 yaşında hayatını kaybetti.



Başbakan Yardımcısı Themba Masuku, Dlamini'nin vefatını şu cümlelerle duyurdu: "Majesteleri, Sayın Başbakan Ambrose Dlamini'nin üzücü ve zamansız vefatından milleti haberdar etmemi emretti. Ekselansları bu öğleden sonra, Güney Afrika'da bir hastanede tıbbi bakımdayken yaşamını yitirdi"



1 AY ÖNCE HASTALANMIŞTI



Dlamini Kasım ayı ortalarında yakalandığı virüsle 1,5 ay mücadele etmişti. Dlamini’nin tedavisinin hızlanması için 2 Aralık'ta Güney Afrika’da bir hastaneye götürülmüştü.



Ülkede 18 yıldan fazla bankacılık sektöründe çalışan Dlamini, 2010-2018'de ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi olan MTN'nin başkanlığını yapmıştı. Dlamini, 2018 yılında ülkenin başbakanı olarak atanmıştı.

AMBROSE DLAMİNİ KİMDİR?

1968'de Mbekelweni'de doğan Dlamini, ülkenin en uzun hükümdarı Kral Sobhuza II'nin amcası olan Prens Malunge'nin büyük torunuydu Evli üç çocuk babası olan Dlamini bankacılık sektöründe 18 yıldan fazla çalıştı. Eğitimini ABD'nin Virginia eyaletindeki Hampton Üniversitesi'nde tamamladı.

Kasım 2018'de başbakan olarak atanmadan önce Eswatini Nedbank Limited'in genel müdürüydü. Hükümette daha önce hiç deneyimi yoktu ve ülke tarihindeki en genç Başbakan oldu.

Eskiden Swaziland olarak bilinen Eswatini krallığı, 1.2 milyonluk nüfusa sahip.

Ülkede bugüne kadar 6.700 koronavirüs vakası bildirildi ve virüs en az 170 can aldı