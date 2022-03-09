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Estonya Başbakanı: “Müzakere masasına oturulduğunda Rusya’nın yaptıkları silinmeyecek”

#Estonya#RUSYA#Ukrayna
Estonya Başbakanı: “Müzakere masasına oturulduğunda Rusya’nın yaptıkları silinmeyecek”

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, “Müzakere masasına oturulduğunda Rusya’nın yaptıkları silinmeyecek” dedi.

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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya’ya karşı Avrupa’nın enerji ve güvenlik alanlarında adımlar atması gerektiğini bildirdi. Avrupa Birliği’ne (AB) Ukrayna’ya umut verme çağrısında bulunan Kallas, eski bir AP üyesi olduğunu da hatırlatarak, AB’nin ağırlık vermesi gereken konularla ilgili görüşlerini açıkladı. Ukrayna’ya olabildiğince destek ve umut vermek gerektiğini, zira Ukrayna’nın Avrupa için savaştığını söyleyen Kallas, “Rus petrol ve gazına olan bağımlılığın azaltılması için zaman geldi. Rusya’nın her ortamdan dışlanması gerekiyor. Bu durumun etkilerini ne yazık ki Avrupalı vatandaşlar enerji fiyatlarıyla yaşıyor, kararlı olmalıyız” dedi.

AB’nin koyduğu Rusya yaptırımları konusunda eleştiriler olduğunu belirten Kallas, “Yaptırımların yetersiz olacağını iddia edenlere karşı durulması gerekiyor. Müzakere masasına oturulduğunda da Rusya’nın yaptıkları silinmeyecek’’ ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın güvenliği konusuna da değinen Kallas, AB üyesi ülkelerin askeri bütçelerini arttırması gerektiğini söyledi. Kallas, AB olarak kendi askeri kapasitesini arttırmanın Avrupa güvenliği için gerekli olduğunu, bunun NATO üyesi olan AB üyesi ülkeler için önemsenmesi gerektiğini belirtti.

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