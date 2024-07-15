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Estonya Başbakanı AB Dışişleri pozisyonu için seçilince görevinden istifa etti

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#Estonya#AB#Kaja Kallas
Estonya Başbakanı AB Dışişleri pozisyonu için seçilince görevinden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 13:04

Avrupa Birliği’nin Dışişleri pozisyonu için seçilen Estonya Başbakanı Kaja Kallas, başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Estonya Başbakanı Kallas, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak atanmasını takiben bugünkü istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Aynı şey Estonya Cumhuriyeti Başbakanı olmak için de geçerli. Benim için bu bölümün başlangıcı 26 Ocak 2021'di ve asıl son henüz bugün olmasa da (yeni hükümet üyelerine bağlı) bugün resmen görevi bırakıyorum.

Başbakanlık görevi son derece zorlu bir iş ama bana reddedemeyeceğim bir teklif geldi çünkü Estonya'ya daha önce böyle bir pozisyon teklif edilmemişti. Bu teklif bana yapıldı çünkü dış politika ve savunma politikasındaki çalışmalarımız Avrupa çapında fark edildi ve bu hepimiz için büyük bir takdirdir.”

Başbakan Kallas, görevi sırasında patlak veren Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasındaki enerji krizine ve pandemiye vurgu yaparak “Başbakan olmak bana açıkça bir şeyi öğretti; hiçbir kriz tek başına gelmez ve hiçbir kriz birbirine benzemez” ifadelerine yer verdi. Kallas’ın uzun açıklamasındaki şu ifadeler dikkat çekti:

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“İtiraf etmeliyim ki, 23/02/2022 akşamı bile Rusya'nın bu hamleyi yapmamasını umuyordum.”

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#Estonya#AB#Kaja Kallas

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