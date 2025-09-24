Esnerken boynu kırıldı, ölümün kıyısından döndü! ‘Yüzde 50 yaşama şansım vardı’

Haberin Devamı

İngiltere, Milton Keynes'te yaşayan 36 yaşındaki Hayley Black, 2016 yılında korkunç bir olay yaşadı. Black, yeni doğan kızı Amelia'nın esneyip gerinmesini izlerken ‘içgüdüsel olarak’ aynı hareketi yaptığını, ancak dayanılmaz bir acı hissettikten sonra bir şeylerin yanlış olduğunu anladığını söyledi.

"Çoğu insan güne büyük bir esnemeyle başlar ve hiç kimse böyle biteceğini beklemezdi" diyen Hayley, o anları anlattı:

“Kızımın esnediğini görünce ben de içgüdüsel olarak esnedim ve ona biberon hazırlamak için gerindim. O anda vücudumun yarısında anında bir elektrik çarpması hissi yaşadım ve şokla sıçradım. Kolum havada takılı kaldı ve vücudumun yarısında nöbet geçiriyormuş gibi elektrik kıvılcımları hissediyordum. Anında bir şeylerin korkunç derecede yanlış olduğunu anladım."

TARAMALAR TEMİZ ÇIKIYOR AMA ACI GEÇMİYORDU

Hayley panik içinde, kocası Ian'dan ambulans çağırmasını istedi ancak Ian başta endişelenmek için bir neden olmadığını düşündü, “Saat sabahın 5'i, hiçbir şey yapmadın, iyisin' dedi.

Ancak Hayley ısrarcı olunca Ian bebeğin mamasını hazırladı ve ardından ambulans çağırdı. Hastaneye gittiklerinde, Hayley gece boyunca acı içinde kıvrandı ve hastanenin ona verdiği gaz ve havayı kullandı.

Hayley, “O kadar acı çekiyordum ki bilincimi kaybetmek için kafasına vurmayı denedim. Kimse beni dinlemiyordu ama ben ısrarlar “ciddi bir sorun var” diyordum. Hemşireler benden sıkılıyordu ve “tarama sonuçlarında bir şey yok, iyisin” diyorlardı” diye anlattı.

VÜCUDUNUN SAĞ TARAFI TAMAMEN FELÇ OLDU

Ancak doktorlar bazı testler yaptıktan sonra cerrah "Bu düşündüğümüzden daha kötü" dedi. Black'in vücudunun sağ tarafı tamamen felç olmuştu.

Hayley, “Çok çılgıncaydı. Esnemenin kuvvetiyle C6 ve C7 omurları omuriliğime doğru fırlamıştı. Bunun çok nadir görülen bir olay olduğunu söylediler” dedi.

Omurgada kafatasını destekleyen yedi adet servikal omur bulunur. Black'in yerinden çıkan omurları, üst uzuvların hareketinden sorumlu sinirlerle bağlantılıdır.

AMELİYATTAN SAĞ ÇIKMA İHTİMALİNİN YÜZDE 50 OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Hayley’in annesine, kızının acil ameliyattan sağ çıkma ihtimalinin yüzde 50 olduğu ve eğer iyileşirse yeniden yürüyebilme şansının da aynı oranda olduğu söylendi. Hayley'e de ameliyata alınmadan önce düşük oksijen seviyelerine sahip olması nedeniyle yaşama şansının düşük olduğu söylendi.

BİR MUCİZE YAŞANDI

Neyse ki, tıbbi olarak ‘diskektomi ve füzyon’ olarak bilinen acil ameliyat başarılı oldu.

Hayley, "Uyandığımda tüm fonksiyonlarım geri gelmişti, bu inanılmazdı. Çok şanslıyım ama hala travma yaşıyorum. 'Esnemekten boynumu kırdım, bu nasıl mümkün olabilir?' diye düşünüp duruyorum" dedi ve ekledi:

"Panik olmadan esneyemiyorum ve esnemeye çalıştığım her seferde kendimi engelliyorum. Bu hala beni etkiliyor. Her gün burada çocuklarımla olabildiğim ve yapabildiğim şeyler için doktorlara minnettarım."

Cerrahlar hasarlı diskleri çıkardı ve boynunu metal bir plakayla kaynaştırdı, bu da trakea izi bıraktı.

YÜRÜMEYİ YENİDEN ÖĞRENMEK ZORUNDA KALDI

Hayley aylarca tekerlekli sandalyede kaldı ve yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldı. Öte yandan boynunun kırılması, Hayley ve ailesi için büyük bir maddi yük de getirdi.

“Eşim bir gecede hem tek başına ebeveyn oldu hem de bakıcım oldu. Çok zordu, hatta bu yüzden evsiz bile kaldık. Çalışamadım, çocuklarıma bakamadım ve bütün dünyamız altüst oldu” diyen Hayley ameliyatın hayatını kurtardığını ancak hasarın geri döndürülemez olduğunu da anlattı,

“Bunu yönetmek için her gün ilaç alıyorum. Eğer yapmazsam, her adım attığımda omurgam boyunca ve kafamın içine doğru elektrik şokları alıyorum” diye açıkladı.

ÇOCUKLARIYLA KOŞUP OYNAYAMIYOR

Hayley Black, yaşadığı bu olaydan sonra aldığı fibromiyalji teşhisi nedeniyle de kronik ağrılarla boğuşuyor. Fibromiyalji, tüm vücutta ağrıya, yorgunluğa, uyku ve konsantrasyon sorunlarına neden olan uzun süreli bir rahatsızlıktır.

Spor derslerine gidemeyen, çocuklarıyla koşamayan Hayley, “Her işe geri dönmeye çalıştığımda, o kadar çok hastalık izni almam gerekiyor ki ya işimi kaybediyorum ya da işten ayrılmak zorunda kalıyorum. Sık sık kollarımdan aşağı, boynuma ve başıma doğru yayılan ağrılar hissediyorum. Aşırıya kaçarsam, ağrı günlerce devam ediyor” dedi

Hayley insanları bu tür tehlikelere karşı uyarıyor ve kendileri için mücadele etmelerini söylüyor.

"Bu tür nadir olayları yaşayan tek ben değilim. O bölge çok hassas, insanlar bunun farkında değil” diyen Hayley şunları söyledi:

“Bundan çıkardığım en önemli ders, küçük şeylere minnettar olmak. Kronik olarak hasta olmak, iyi günlere, küçük anlara, yürüyebilmeye, çocuklarımla ve eşimle burada olmaya minnettar olmamı sağladı.”