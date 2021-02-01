Eski Yunan bakandan mesaj: Gelecek nesillere istikrar ve dostluk miras bırakılabilir

YUNANİSTAN’ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndaki eski temsilcisi ve dışişleri ile savunma eski bakanı Dimitris Avramopulos, uzun süren sessizliğini bozarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan dostluğu ve Türk-Yunan ilişkileri hakkında konuştu. Eski Bakan Avramopulos, Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesindeki demecinde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kiriakos Miçotakis, elverişli koşulları yaratarak, gelecek nesillere istikrar, dostluk ve işbirliğini miras bırakabilirler. Atatürk ve Elefterios Venizelos, 1930’da bunu başarmışlardı. Bugün iki ülkede de güçlü liderlerler var. Aynı şeye neden bugün de teşebbüs etmesinler” dedi. Tarihin, iki ülkenin de ortak vizyonu olan güçlü siyasi liderlere sahip olduklarında her şeyi başarabildiklerini gösterdiğini vurgulayan Avramopulos, “Bunun için vizyon, siyasi irade, karşılıklı saygı ve siyasi cesaret gerekli” şeklinde konuştu.

‘TEMELİNDE GÜVEN VAR’

Avramopulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da şunları söyledi: “Aramızdaki dostluk ilişkisinin temelinde tek bir kelime yatıyor: Güven. Kendisi ile gerek Türk-Yunan ilişkileri, gerekse Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili konularda bu karşılıklı güven sayesinde konuşabildik ve sonuç alabildik. AB adına, mülteci sorunu ve güvenlik konularında kendisi ile ne zaman müzakere ettiysem, yaklaşımı her zaman olumlu idi. Sayın Erdoğan’ın bir özelliği de bazı konularda duygusal tepki göstermesi. Aslında bu da, karşısındaki müzakereci için hiç de olumsuz bir şey değildir.”

‘SOMUT SONUÇ VEREBİLİR’

Dimitris Avramopulos, iki ülke dışişleri heyetleri arasında 5 yıl aradan sonra tekrar başlayan istikşafi görüşmeler ile ilgili soruları da şöyle cevaplandırdı: “Uluslararası ilişkilerde anlaşmazlıkların üç çözüm yolu vardır: Müzakere, uluslararası bir hakemlik müessesine başvuru ve savaş. Tercih tabii ki kendiliğinden anlaşılıyor. Bu görüşmeler somut sonuçlar verebilir.”

Avramopulos, 1994-2002 yılları arasında Atina Belediye Başkanı olduğu dönem gerçekleştirdiği İstanbul ziyareti sırasında, cezaevinde bulunan Erdoğan’ı ziyaret etmek istemiş, ancak buna izin verilmemişti. Erdoğan ve Avramopulos daha sonraki yıllarda defalarca görüştü.

YUNAN SAVUNMA BAKANI ORUÇ REİS KRİZİNİ ANLATTI



YUNANİSTAN Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Doğu Akdeniz’deki “Oruç Reis krizi” sırasında, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin üç kez topyekûn seferberlik ilan ettiğini söyledi. Panayiotopulos, haftalık Yunan Proto Thema gazetesinde, “Üç kez savaşa yaklaştık” başlığı ile yayımlanan demecinde, “Geçen yaz aylarca ileri teyakkuz durumundaydık. Yunan Silahlı Kuvvetleri üç kez topyekûn seferberlik ilan etti” dedi. Panayiotopulos “Yunan donanması, pek çok kez Türk donanmasının yakınına geldi. Üslerinde bekleyen silahları yüklü uçaklardan, sınırdaki kara kuvvetleri birliklerine kadar, silahlı kuvvetler her olasılığa hazırdı” diye ekledi. Söz konusu dönemde sık sık gergin anlar da yaşandığını belirten Yunan Savunma Bakanı, “Her şeye rağmen karşı tarafın, kendisine maliyeti düşünerek aşırı uç noktalara varmayacağına inanıyorduk” şeklinde konuştu. Yunanistan’ın geçen yaz aylarında savaş gemileri ile Oruç Reis sismik araştırma gemisini engelleme çabaları Türk Deniz Kuvvetlerinin kararlı tutumu ile önlenmişti.