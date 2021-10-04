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Eski ve yedek askerlerden göçmenleri öldürme planı

#Almanya#Lüneburg Başsavcılığı#Asker
Eski ve yedek askerlerden göçmenleri öldürme planı

Almanya’da yedek askerlerin göçmenleri öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Aşağı Saksonya eyaletinde eski paraşütçüler ve yedek askerlerden oluşan bir askeri spor grubunun göçmenleri öldürmeyi planladığı belirtildi.

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Spiegel’de yer alan bir haberde Lüneburg Başsavcılığı’nın askeri spor grubuna yönelik soruşturma başlattığı kaydedildi. Spor takımının yedek birlikte yarbay olan Jens G. tarafından yönetildiği öğrenildi. Jens G.’nin askeri spor tatbikatlarını organize ettiği ifade edilirken yapılan soruşturmada Jens G.’nin Savunma Bakanlığı’ndaki bir uzmanla yakın temas halinde olduğu ortaya çıktı. Lüneburg savcılığı, yaşları 37 ile 53 arasında değişen dokuz şüphelinin aşırı sağcı görüşlere sahip silahlı bir gruba dahil olduğu suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında eylül ayının başında Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya ve Berlin’de şüphelilere yönelik sekiz mülkte arama yapıldı. Aramalarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Baskından kısa bir süre sonra yedek yarbay Jens G.’nin Savunma Bakanlığı’ndaki bağlantısı tespit edildi.

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#Almanya#Lüneburg Başsavcılığı#Asker