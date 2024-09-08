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Eski silah üretim bakanı Zelenski'nin danışmanı oldu

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#Ukrayna#Zelenski#Aleksander Kamyshin
Eski silah üretim bakanı Zelenskinin danışmanı oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 14:08

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksander Kamyshin’i danışman olarak atadı.

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Ukrayna’da geçtiğimiz günlerde Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksander Kamyshin istifa etmişti. Kamyshin’in yeni görevi belli oldu. Zelenskiy, Kamyshin’i stratejik konulardan sorumlu danışman olarak atadı. Kamyshin atama sonrası yaptığı açıklamada, “Savunma endüstrisinde çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Kamyshin’in yanı sıra geçtiğimiz hafta istifa edenler arasında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Dmitro Kuleba, Adalet Bakanı Denys Malyuska, Çevre Bakanı Ruslan Strilets yer alıyordu.

Kuleba’nın yerine daha sonra Andriy Sybiga Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı.

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#Ukrayna#Zelenski#Aleksander Kamyshin

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