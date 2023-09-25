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Eski sevgilisini 'hasta' gibi gösterip akıl hastanesine kapattı! ABD'nin konuştuğu görüntüler...

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#Abd#Polis#Akıl Hastanesi
Eski sevgilisini hasta gibi gösterip akıl hastanesine kapattı ABDnin konuştuğu görüntüler...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 12:51

ABD'li bir polis memuru, eski kız arkadaşını şiddet kullanarak alıkoyduğu ve sahte iddialarla bir akıl hastanesine kapattığı gerekçesiyle hapis cezasıyla karşı karşıya.

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Pensilvanya Bölge Savcılığı, 37 yaşındaki Ronald Davis'in eski kız arkadaşını uygunsuz bir şekilde akıl hastanesinde tutmak için yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle tutuklandığını doğruladı.

"SENİ DELİ GİBİ GÖSTERECEĞİM"

Savcılığın yayınladığı mahkeme belgelerine göre mağdur, zorla tıbbi tedaviye tabi tutulduğunu ve Davis'in kendisine "Deli olmadığını biliyorum ama kanunları da biliyorum, seni deli gibi göstereceğim" dediğini iddia etti.

Adı M.F. olarak açıklanan mağdurun yaşadığı kabus 21 Ağustos'ta başladı.

Eski sevgilisini hasta gibi gösterip akıl hastanesine kapattı ABDnin konuştuğu görüntüler...

O sırada görevde olmayan polis memuru resmi e-posta hesabıyla ilçe yetkilileriyle temasa geçti. Dört ay boyunca birlikte olduğu kadının intihara meyilli olduğunu, akıl sağlığı ile ilgili problemler yaşadığını iddia ederek gözetim altında tutulması gerektiğini belirtti.

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Gözetim emrini onaylattıktan sonra 'Bunu kendim halledeceğim' diyerek kadının peşine bizzat kendisi düşen polis memuru Davis, sivil bir refaketçi ile kadının yaşadığı yere gitti. Ne olduğunu anlamayan kadın teslim olmayı reddetti.

Eski sevgilisini hasta gibi gösterip akıl hastanesine kapattı ABDnin konuştuğu görüntüler...

SAVCILIK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI: NEFES ALAMIYORUM

Davis'in yanındaki adam tarafından çekilen ve savcılık tarafından yayınlanan görüntülerde üzeri toprakla kaplı ve neredeyse kendinin iki katı büyüklüğündeki adamın elinden kurtulmaya çalışan kadın görülüyor.

Davis kadın kaçmaya çalışırken onu yere çekiyor ve üzerine oturuyor, kadının bu sırada defalarca kez 'nefes alamıyorum' dediği duyuluyor.

Yeminli ifadelere göre, üniformalı polisler gelip onu Lehigh Valley hastanesine götürürken "Neden bana bir suçlu gibi davranıyorsunuz?" diyen M.F. defalarca kez yanlış bir şey yapmadığını söyledi.

Eski sevgilisini hasta gibi gösterip akıl hastanesine kapattı ABDnin konuştuğu görüntüler...

HASTANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA GERÇEĞİ KANITLADI

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Hastane personeli kendi isteği dışında hastaneye yatırılan ve 'herhangi bir intihar belirtisi' göstermeyen kadını 26 Ağustos'ta taburcu etti.

Hastaneden çıktıktan sonra polise ifade veren kadın Davis ile aralarında geçen yazışmaları kanıt olarak sunduğunda gerçek ortaya çıktı.

Yasadışı kısıtlama, yanlış hapsetme, basit saldırı, başka bir kişiyi pervasızca tehlikeye atma ve resmi baskı suçlamalarıyla karşı karşıya kalan polis memuru tutuklandı.

Olayın görüntüleri bugün ABD basının en çok konuşulan konularından biri oldu.

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#Abd#Polis#Akıl Hastanesi

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