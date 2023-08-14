Eski sevgilisi tarafından 16 kez bıçaklandı: 'Hayatımı bir hayalet kurtardı, şimdi gölge insanlar görüyorum'

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Eski erkek arkadaşı tarafından 16 kez bıçaklanıp, mucizevi bir şekilde hayatta kalan 25 yaşındaki Eilish Poe'nin travmatik deneyimi sonrası yaptığı açıklama hem dış basında hem de sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

ABD'nin Colorado eyaletinin kuzeyinde yer alan Fort Collins şehrinde yaşayan genç ilkokul öğretmeni Poe, 4 Kasım 2020'de intihara meyilli eski erkek arkadaşı Jonathan Crossley tarafından 16 kez bıçaklandı.

ATIŞTIRMALIKLARINI YİYEREK SALDIRACAĞI ANI BEKLEDİ

Yanına atıştırmalık ve içeceklerini alan 25 yaşındaki saldırgan, eski sevgilisinin evine gizlice girdi ve ona saldırmak için saatlerce evde bekledi.

Poe kapıdan içeri girdiği anda tek kelime edemeden saldırmaya başlayan Crossley, genç kadını boynundan, gövdesinden ve kollarından bıçakladı.



Crossley evinde saklanıp Poe'yu öldürmek için beklerken Parasite, Midsommar ve Kill Bill filmlerini izledi

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ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULDU, SALDIRGAN BİR KAÇ SAAT SONRA KENDİNİ UÇURUMDAN AŞAĞI ATTI

Eski erkek arkadaşının bıçakladıktan sonra kafasını duvarlara vurduğunu Poe, ilk başta karşılık vermeye çalıştığını ancak çok fazla kan kaybettiği için savaşacak enerjisi kalmadığını anlattı.

Crossley'e durması için yalvaran ancak hiç bir sonuç alamayan Poe çareyi ölü taklidi yapmakta buldu. Ve bulduğu çözüm işe yaradı, kurbanının öldüğünü düşünen Crossley evi terk etti.

25 yaşındaki saldırgan bir kaç saat sonra kendini bir uçurumdan aşağı atarak hayatına son verdi.



Crossley'nin gittiğinden emin olana kadar kendi kanının içinde çaresizce yattığını anlatan Poe, kollarını hareket ettirememesine rağmen polisi arayıp yardım istemeyi başardı.

Hastaneye kaldırılan ve o günden bu yana tam 10 ameliyat geçiren ilkokul öğretmeni, yaşadıklarını 3 yıl sonra 'Otherworld' podcastinde anlattı.



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Crossley ile okulun yaz kampında tanıştığını söyleyen Poe, birlikte olmaya başladıktan kısa bir süre sonra eski sevgilisinin ilişkilerini evliliğe taşımak istediğini ve reddedilince saldırganlaşmaya başladığını anlattı.

Saldırı gününe kadar sürekli ısrarcı mesajlar alan genç kadın 'Otherworld'e kan donduran saldırının tüm detaylarını anlatırken "Son bıçak darbesini vurduktan sonra derin bir nefes alarak güçlü bir ses çıkardım. Öldüğümü düşünerek 10 saniye kadar başımda bekledi. Daha sonra dışarı çıktı" ifadelerini kullandı.



Crossley evden çıktıktan sonra gittiğinden emin olmak için bir süre kendi kanının içinde ağlayarak yattığını anlatan Poe, "Telefonumu bulup yardım istemem gerekiyordu. Ancak sol kolum hiç çalışmıyordu. Sağ elimde ise sadece bir kaç parmağımı kullanabiliyordum. Hayatta kalma şansım giderek azalıyor gibiydi." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

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"Tam o sırada 2 metre ötemdeki banyo kapısında hayatını kaybeden üç kişiyi gördüm. Bunlardan biri büyükannemdi.Orada durmuş tuhaf bir şekilde bana gülümsüyordu. Diğeri 2020 yılında hayatını kaybeden arkadaşım Vicky'di. Kristal netliğinde bir görüntüsü vardı. Onları gördüğüm için mutluydum"



"HAYATIMI BİR HAYALET KURTARDI: ENERJİSİNİN BANA GEÇTİĞİNİ HİSSETTİM"

Poe, gördüğü üçüncü kişinin eski mahallesinde erkek arkadaşı tarafından öldürülen 32 yaşındaki Alyssa Burkett isimli bir kadın olduğunu anlattı ve hayatını Alyssa'nın hayaletinin kurtardığını öne sürdü:

"Alyssa büyükannem ve arkadaşım gibi gülümsemiyordu. Yüzünde bu durumun acil olduğunu anlatan bir ifade vardı. Canlı bir insan kadar gerçekti ve karşımdaydı. Ellerini kaldırdı ve enerjisinin bana geçtiğini hissettim. Bildiğim tek şey beni çekip kaldırdı, bu sayede dik durmayı başarabildim. O andan sonra hepsi gözden kayboldu ben de telefonumu aramaya başladım"



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"GÖLGE İNSANLAR GÖRÜYORUM"

Yaşadığı deneyimi anlattığı herkesin ona beyninin kendine bir oyun oynadığını söylediğini anlatan Poe, hastaneden çıktıktan sonra 'gölge insanlar' görmeye başladığını öne sürdü ve "Onları şimdiye kadar 50 ya da 100 kez görmüşümdür. Bana asla yaklaşmıyorlar. Onlara doğru yürüdüğümde gözden kayboluyorlar." dedi.

Yaşadıklarının travma sonrası stres bozukluğu (TSBB) ile bağlantısı olmadığını belirten genç kadın "İhtiyacımız olduğu ana kadar onları göremediğimizi düşünüyorum" dedi.