Eski sevgiliden damada düğün hediyesi: 2 ölü

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Sıra dışı olaylar ile sık sık dünya gündemine gelen Hindistan bu kez de akılalmaz bir intikam hikayesini konuşuyor...



Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesinde, yeni evli bir çifte düğün hediyesi olarak gönderilen sinema sistemi prize takılır takılmaz büyük bir gürültü ile patladı.



DAMAT VE ERKEK KARDEŞİ ÖLDÜ,4 KİŞİ YARALANDI



Damat olay yerinde hayatını kaybederken, hediyeyi açarken yanında duran erkek kardeşi ağır bir şekilde yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olayda aralarında 18 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı.



Patlamanın gerçekleştiği ev böyle görüntülendi

Olayın kaza olup olmadığını araştıran polis inanılmaz bir gerçekle ile karşılaştı. Çifte gönderilen hediyenin içinde bomba düzeneği vardı.2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sinema sisteminin alındığı mağazaya kadar takip eden güvenlik güçleri burada çok daha korkunç bir tablo ile karşılaştı.Sinema sisteminin içindeki bomba düzeneği, gelinin başka bir adamla evlenmesine sinirlenen eski erkek arkadaşı tarafından yerleştirilmişti.Polis hediyenin, prize takılır takılmaz içindeki patlayıcıların infilak ettiğini, patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü bildirdi.Başlatılan soruşturma sonrası gelinin eski sevgilisi Sarju Markam gözaltına alındı. 33 yaşındaki araba tamircisi daha önce çalıştığı taş ocağında bomba hazırlamayı öğrendiğini itiraf etti.Soruşturmayı yürüten müfettiş Manisha Thakur yerel medyaya yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.Yerel medyada yer alan haberlerde kıskanç sevgilinin ilk başlarda evli olduğunu sakladığı, daha sonra da gelini ikinci eş olarak almak istediği belirtildi.