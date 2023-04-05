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Eski sevgiliden damada düğün hediyesi: 2 ölü

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#Hindistan#Düğün#Düğün Hediyesi
Eski sevgiliden damada düğün hediyesi: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 14:36

Hindistan'da kıskanç eski sevgilinin düğün hediyesi olarak gönderdiği sinema sistemine yerleştirilen patlayıcıların infilak etmesi sonucu damat ve kardeşi hayatını kaybetti, olayda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Sıra dışı olaylar ile sık sık dünya gündemine gelen Hindistan bu kez de akılalmaz bir intikam hikayesini konuşuyor...

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesinde, yeni evli bir çifte düğün hediyesi olarak gönderilen sinema sistemi prize takılır takılmaz büyük bir gürültü ile patladı. 

DAMAT VE ERKEK KARDEŞİ ÖLDÜ,4 KİŞİ YARALANDI

Damat olay yerinde hayatını kaybederken, hediyeyi açarken yanında duran erkek kardeşi ağır bir şekilde yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayda aralarında 18 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Eski sevgiliden damada düğün hediyesi: 2 ölü



ESKİ SEVGİLİ DÜĞÜN HEDİYESİNİN İÇİNE BOMBA DÜZENEĞİ KURMUŞ

Olayın kaza olup olmadığını araştıran polis inanılmaz bir gerçekle ile karşılaştı. Çifte gönderilen hediyenin içinde bomba düzeneği vardı.

2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sinema sisteminin alındığı mağazaya kadar takip eden güvenlik güçleri burada çok daha korkunç bir tablo ile karşılaştı.

Sinema sisteminin içindeki bomba düzeneği, gelinin başka bir adamla evlenmesine sinirlenen eski erkek arkadaşı tarafından yerleştirilmişti.

EVİN DUVARLARI VE ÇATISI ÇÖKTÜ

Polis hediyenin, prize takılır takılmaz içindeki patlayıcıların infilak ettiğini, patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü bildirdi.
Eski sevgiliden damada düğün hediyesi: 2 ölü

Patlamanın gerçekleştiği ev böyle görüntülendi

İTİRAF ETTİ

Başlatılan soruşturma sonrası gelinin eski sevgilisi Sarju Markam gözaltına alındı. 33 yaşındaki araba tamircisi daha önce çalıştığı taş ocağında bomba hazırlamayı öğrendiğini itiraf etti.

Soruşturmayı yürüten müfettiş Manisha Thakur yerel medyaya yaptığı açıklamada “Sanık sorgusu sırasında sinema sistemine bomba düzeneği yerleştirdiğini ve yeni evlilere hediye ettiğini itiraf etmiştir. Patlayıcıları nereden bulduğunu ve davanın diğer ayrıntılarını henüz tespit edemedik.” ifadelerini kullandı.

Yerel medyada yer alan haberlerde kıskanç sevgilinin ilk başlarda evli olduğunu sakladığı, daha sonra da gelini ikinci eş olarak almak istediği belirtildi.

Eski sevgiliden damada düğün hediyesi... Evin duvarları ve çatısı çöktü: 2 ölü
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#Hindistan#Düğün#Düğün Hediyesi

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