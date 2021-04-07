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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Eski sefir Libya başkanı olunca Miçotakis, kovduğu elçinin ayağına gitti

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Eski sefir Libya başkanı olunca Miçotakis, kovduğu elçinin ayağına gitti

Libya atağı başlatan Yunanistan Başbakanı Trablus’ta, Türkiye anlaşması nedeniyle sınır dışı edilen Libya’nın eski Atina Büyükelçisi, şimdiki Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin Libya ile bozulan ilişkilerini düzeltmek amacıyla, dün Trablus’a giderek geçici yönetimin başkanı Muhammed Menfi ve Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüştü. Miçotakis’in bu temasları, Yunanistan’ın 2019’da Türkiye-Libya anlaşmasının imzalanması üzerine, o dönemde Atina’da büyükelçi olan Muhammed Menfi’yi sınır dışı etmiş olması ve meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı silahlı mücadele yürüten darbeci Halife Hafter’e destek vermesi nedeniyle önemli bir politika değişikliğine işaret ediyor.

YENİ SAYFA ARZUSU

Miçotakis, Libya ile ilişkilerin normalleşmesi yolunda attığı bu ilk adım çerçevesinde, 7 yıldır kapalı olan Yunanistan’ın Trablus Büyükelçiliği’ni de yeniden açtı.

Dibeybe ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Miçotakis, “İlişkilerimizde yeni bir sayfayı yazarken, eski sayfadaki yanlışları da silme fırsatı bulacağız. Olumsuz şeyleri geride bırakalım” dedi. Türkiye-Libya anlaşmasına dair de, “Güya devletler arası anlaşma gibi gösterilen, oysa hukuki hiçbir geçerliliği bulunmayan yasa dışı belgelerin iptal edilmesi bizim için önemlidir” ifadesini kullandı, ayrıca Yunanistan ile Libya arasında deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin müzakerelerin tekrar başlatılması niyetini dile getirdi.

Eski sefir Libya başkanı olunca Miçotakis, kovduğu elçinin ayağına gitti

Dibeybe ise Miçotakis’e cevaben, “Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Biz başka ülkelerin değil, Libya’nın çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz” dedi.

TRABLUS’A ÜST DÜZEY ZİYARETLER SÜRÜYOR

Libya’da geçici yönetimin işe başlamasının ardından uluslarası ziyaretler devam ediyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in pazar günkü ziyaretinin ardından dün de İtalya Başbakanı Mario Draghi Trablus’a gitti. İtalya, özellikle mülteci göçünün önlenmesi konusunda Trablus ile işbirliğine önem veriyor. Draghi ilk yurt dışı gezisini yaptığı Libya’da, Miçotakis ile de görüştü.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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