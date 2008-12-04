Eski Rum lider Klerides kalçasını kırdı

A.A.
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Kıbrıs Rum yönetiminin eski liderlerinden Glafkos Klerides kalça kemiğini kırdı.
Rum radyosunun haberine göre, kalça kemiğindeki kırık nedeniyle bugün güney Lefkoşa'daki Evangelistira Kliniği'ne kaldırılan Klerides, yarın ameliyata alınacak.
Klerides, geçen hafta da aynı klinikte üşütmeye bağlı rahatsızlık nedeniyle tedavi görümüştü.
Öte yandan, eski Rum liderlerden Tasos Papadopulos'un Lefkoşa Rum Genel Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Papadopulos'un akciğer kanseri olduğu belirtiliyor.