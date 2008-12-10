Eski Rum lider Klerides ameliyat edildi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Sol kalçasındaki kırık nedeniyle güney Lefkoşa'daki bir klinikte tedavi gören eski Rum yönetimi liderlerinden Glafkos Klerides, bugün ameliyat edildi.

Bu sabah yapılan ameliyatın başarılı geçtiği bildirildi.



Rum radyosunun haberine göre, Klerides'in doktoru İosif Kasios, ameliyatın yaklaşık 2 saat sürdüğünü ve “her şeyin iyi gittiğini” kaydetti.



Öte yandan, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tutulan ve akciğer kanseri olduğu açıklanan, eski Rum liderlerden Tasos Papadopulos'un sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı, koma durumunun devam ettiği belirtildi. Papadopulos'a, solunum güçlüğü nedeniyle oksijen bağlanmıştı.