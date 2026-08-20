Eski Rum bakandan itiraf: Türkleri öldürdük, özür dilemeliyiz

KIBRIS Rum yönetiminde, 2011 yılında Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan, ana muhalefetteki Komünist AKEL’in önde gelen isimlerinden Erato Kozaku Markulli, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Rumların Kıbrıs Türklerine katliam yaptığına dikkat çekerek, “Gerçekleri kabul edelim ve karşılıklı özür dileyelim” çağrısında bulundu. Eski Bakan, sosyal medya hesabından Rum EOKA terör örgütünün Barış Harekâtı sırasında Türk köyleri Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da imza attığı katliamlardan toplu mezar fotoğrafı paylaşarak, “Türklerin öldürülmesi karşısında hiçbir Rum cezalandırılmadı, gerçekleri kabul edelim, karşılıklı özür dileyelim” ifadelerini kullandı. Markulli, aynı paylaşımı 2016 yılında da yapmıştı.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
EN KANLI KATLİAM
Eski Rum bakanın son paylaşımına konu olan Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamları, Rumların 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında gerçekleştirdiği en kanlı katliam olarak değerlendiriliyor.
Rum terör örgütü EOKA, Barış Harekâtı devam ederken, 14 Ağustos 1974’te birbirine yakın söz konusu Türk köylerine baskın düzenlemiş, en küçüğü 16 günlük, en büyüğü ise 95 yaşında olmak üzere kadın, çocuk ayrımı yapmadan silahsız 126 Kıbrıs Türkü’nü öldürerek toplu mezarlara gömmüştü. Kurbanlar, Barış Harekatı’nın ardından Türk askerinin bölgeye hâkim olmasıyla, BM denetiminde katliam çukurlarından çıkartılmış ve şehitliğe defnedilmişti.
Rum Milletvekili Yorgos Kukumas da yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıların Kıbrıs tarihinin yeterince bilinmeyen sayfalarından biri olduğunu, Rum toplumunda bu olayların görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Rum siyasetçi, söz konusu saldırıların Rum aşırı sağ unsurlar tarafından gerçekleştirildiğini aktararak, faillerin büyük bölümünün bugüne kadar cezalandırılmadığını vurguladı.