Eski Rum bakandan itiraf: Türkleri öldürdük, özür dilemeliyiz

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EN KANLI KATLİAM

Eski Rum bakanın son paylaşımına konu olan Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamları, Rumların 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında gerçekleştirdiği en kanlı katliam olarak değerlendiriliyor.

Rum terör örgütü EOKA, Barış Harekâtı devam ederken, 14 Ağustos 1974’te birbirine yakın söz konusu Türk köylerine baskın düzenlemiş, en küçüğü 16 günlük, en büyüğü ise 95 yaşında olmak üzere kadın, çocuk ayrımı yapmadan silahsız 126 Kıbrıs Türkü’nü öldürerek toplu mezarlara gömmüştü. Kurbanlar, Barış Harekatı’nın ardından Türk askerinin bölgeye hâkim olmasıyla, BM denetiminde katliam çukurlarından çıkartılmış ve şehitliğe defnedilmişti.

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