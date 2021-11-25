Eski prenses alışverişte

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok sayıda kente sağanak ve kar uyarısı: Sarı alarm verildiÇok sayıda kente sağanak ve kar uyarısı: Sarı alarm verildi#Meteoroloji
Sosyal güvenlik prim borcu olanlar dikkat Son gün 30 Kasım...Sosyal güvenlik prim borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım...#Sosyal Güvenlik Prim Borcu
Dolmabahçede tarihe geçen penaltı Yalnızca Beşiktaş...Dolmabahçe'de tarihe geçen penaltı! Yalnızca Beşiktaş...#Beşiktaş
Arz sınırlı, talep de çok olunca... Pazarlık payı tarihe karışıyorArz sınırlı, talep de çok olunca... Pazarlık payı tarihe karışıyor#Gayrimenkul
Soğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmakSoğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmak#Milletvekili
Faiz indiriminde kararlılık vurgusu AK Parti MYKda yol haritası masaya geldiFaiz indiriminde kararlılık vurgusu! AK Parti MYK'da yol haritası masaya geldi#Döviz
Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları Anahtar yine Erdoğanın liderliğinde yatıyor...Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları! Anahtar yine Erdoğan'ın liderliğinde yatıyor...#Ekonomi
İstanbul metrosunda dehşete düşüren anlar Bu alçağı yakalayınİstanbul metrosunda dehşete düşüren anlar! Bu alçağı yakalayın#Kadıköy
100 yıl yaşamak mümkün mü Süresi mi kalitesi mi100 yıl yaşamak mümkün mü? Süresi mi kalitesi mi?#Teknoloji
Neredeyse 10 kişiden 9u kaçak izliyor Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde... Neredeyse 10 kişiden 9'u kaçak izliyor! Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...#Futbol
Beşiktaştan Avrupaya hüzünlü veda Geri dönüş...Beşiktaş'tan Avrupa'ya hüzünlü veda! Geri dönüş...#Şampiyonlar Ligi
Mustafa ile mahkemeliğiz'Mustafa ile mahkemeliğiz'#Emina Jahovic
Cengiz Kurtoğlundan iş insanına bıçaklı saldırıCengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı!#Cengiz Kurtoğlu
Elisabeth Mas ile Tuba Ünsal davalık olmuştu: O biraz crazyElisabeth Mas ile Tuba Ünsal davalık olmuştu: O biraz crazy!#Elisabeth Mas
Dünyayı şaşkına çeviren olay Başbakan seçildi, birkaç saat sonra istifa ettiDünyayı şaşkına çeviren olay! Başbakan seçildi, birkaç saat sonra istifa etti#Magdelana Andersson
HABERLERDünya Haberleri

Eski prenses alışverişte

#Mako#Prenses#Japonya
Eski prenses alışverişte

Üniversitede tanıştığı Komuro Kei ile evlenerek kraliyet statüsünü kaybeden eski Japon Prensesi Mako, eşiyle birlikte taşındıkları ABD’nin New York kentinde alışveriş yaparken görüntülendi.

Haberin Devamı

Yeni hayatlarına başlamak üzere geçen hafta New York’a taşınan Mako’nun yeni evine eşyalar almak için alışverişe çıktığı görüldü. Ev gereçleri satan bir mağazada görüntülenen Mako, yaklaşık bir buçuk saat kaldığı mağazada banyo havlusu, elbise askısı, kâğıt havlu gibi temel ihtiyaçlara yönelik malzemeler aldı.

KORUMASI YOK

30 yaşındaki eski prensesin uzun orman yeşili bir manto, kot pantolon ve siyah bir tişört ile salaş ve rahat kıyafetler tercih ettiği görüldü.

Mako alışveriş arabasını kendisi sürerken, etrafında hiç koruma olmadığı belirtildi. Mako’nun mağazadan ayrıldıktan sonra yeni taşındıkları mahallede evinin yolunu bulmakta zorlanması dikkat çekti. Komuro Keil ile evliliğinden sonra kraliyet unvanlarından vazgeçen Mako, aileden ayrılan kadın üyelere verilen 1.2 milyon dolar değerindeki ödeneği de reddetmişti. Mako, bir hukuk firmasında işe başlayan eşiyle birlikte New York’un Manhattan bölgesindeki Hell’s Kitchen mahallesine taşındı. Bölgedeki 1+1 evlerin fiyatları 4 bin 500 dolardan başlıyor.

Eski prenses alışverişte

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mako#Prenses#Japonya

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Mauricio Isla - Gala Caldirola çiftinden kötü haber Emre Belözoğlu bile kurtaramadı...

Mauricio Isla - Gala Caldirola çiftinden kötü haber! Emre Belözoğlu bile kurtaramadı...

#Fenerbahçe
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu