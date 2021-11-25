Eski prenses alışverişte

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Yeni hayatlarına başlamak üzere geçen hafta New York’a taşınan Mako’nun yeni evine eşyalar almak için alışverişe çıktığı görüldü. Ev gereçleri satan bir mağazada görüntülenen Mako, yaklaşık bir buçuk saat kaldığı mağazada banyo havlusu, elbise askısı, kâğıt havlu gibi temel ihtiyaçlara yönelik malzemeler aldı.

KORUMASI YOK

30 yaşındaki eski prensesin uzun orman yeşili bir manto, kot pantolon ve siyah bir tişört ile salaş ve rahat kıyafetler tercih ettiği görüldü.

Mako alışveriş arabasını kendisi sürerken, etrafında hiç koruma olmadığı belirtildi. Mako’nun mağazadan ayrıldıktan sonra yeni taşındıkları mahallede evinin yolunu bulmakta zorlanması dikkat çekti. Komuro Keil ile evliliğinden sonra kraliyet unvanlarından vazgeçen Mako, aileden ayrılan kadın üyelere verilen 1.2 milyon dolar değerindeki ödeneği de reddetmişti. Mako, bir hukuk firmasında işe başlayan eşiyle birlikte New York’un Manhattan bölgesindeki Hell’s Kitchen mahallesine taşındı. Bölgedeki 1+1 evlerin fiyatları 4 bin 500 dolardan başlıyor.