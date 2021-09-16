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George Floyd olayı ile dünyayı ayağa kaldırmıştı! Eski polis Chauvin, daha önce yaşanan benzer bir olay için mahkemeye çıktı

#Derek Chauvin#George Floyd#Mahkeme
George Floyd olayı ile dünyayı ayağa kaldırmıştı Eski polis Chauvin, daha önce yaşanan benzer bir olay için mahkemeye çıktı

ABD’nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd’un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin, 2017’de yaşanan benzer bir olay için hakim karşısına çıktı.

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Kelepçeli şekilde yerde yatan 14 yaşındaki siyahi bir çocuğun ensesine diziyle basmakla suçlanan Chauvin, hakkındaki iddiaları reddetti.

Cezasını çektiği hapishaneden video konferans yoluyla duruşmaya katılan Chauvin, 2017’de yerde yatan kelepçeli 14 yaşındaki siyahi bir çocuğun ensesine dizi ile basmak ve başına el feneri ile vurmakla suçlandı.

Chauvin, mahkemede, federal savcıların söz konusu çocuğun "sivil haklarını ihlal ettiğine" yönelik suçlamalarını reddettiğini söyledi.

Hakim davayı erteledi.

GEORGE FLOYD OLAYI

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü belirtilmişti.

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Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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#Derek Chauvin#George Floyd#Mahkeme