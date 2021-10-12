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Eski Pentagon yetkilisi: Çin yapay zekâda Amerika’yı geçti

#Yapay Zeka#Amerika#Pentagon
Eski Pentagon yetkilisi: Çin yapay zekâda Amerika’yı geçti

Pentagon’dan istifa eden baş yazılım sorumlusu Nicolas Chaillan, Çin’in yapay zekâ konusunda ABD’yi geçtiğini söyledi.

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ABD ile Çin arasında gerilim devam ederken, Amerikan Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) istifa eden baş yazılım sorumlusu Nicolas Chaillan, İngiliz Financial Times (FT) gazetesine çarpıcı açıklamalar yaptı. Öncü teknolojilerden yapay zekâ konusunda konuşan Chaillan, Çin’in ABD’yi bu alanda geride bıraktığını söyledi.

‘MESELE ÇOKTAN BİTTİ’

ABD ordusundaki teknolojik dönüşümün yavaş kalmasını protesto ettiği için bu ayın başında istifa eden Chaillan, “Çin’e karşı 15-20 yıl içinde hiçbir rekabet şansımız yok. Şu an bu, bitmiş bir mesele. Bana göre çoktan bitti” ifadelerini kullandı.

‘KONU F-35’TEN ÖNEMLİ’

Yazılımcı, bu yeni teknolojilerin ABD’nin geleceği açısından büyük bütçeli beşinci nesil F-35 jetlerinden çok daha kritik olduğunu vurguladı. Çin’in medyadan jeopolitiğe her şeyi kontrol ederek dünyanın geleceğini tahakküm altına almaya hazırlandığını öne süren Chaillan, ABD’nin bazı hükümet departmanlarındaki siber savunma seviyesinin ‘anaokulu’ düzeyinde olduğunu söyledi. Google gibi ABD şirketlerinin yapay zekâ konusunda devletle çalışmaya isteksiz yaklaştığını ve bu teknolojiye etik tartışmalar yapıldığını söyleyen yazılımcı, tüm bunların da Çin’in öne geçmesine yol açtığını savundu.

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#Yapay Zeka#Amerika#Pentagon