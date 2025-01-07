Eski Pentagon yetkilisi açıkladı: Zelenski'nin Rusya planı ABD'de ortaya çıktı

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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Savunma Teknolojisi Güvenlik İdaresi'nin kurucusu ve ilk başkanı Stephen Bryen, güvenlik konusunda yayınlar paylaşan Silahlar ve Strateji (Weapons and Strategy) için yeni bir yazı kaleme aldı.

Eski Pentagon yetkilisi, 9 Ocak'ta Almanya'daki Ramstein askeri üssünde gerçekleştirilecek toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin katılacağını belirtti.

Bryen, toplantı öncesinde Zelenski'nin Rusya'nın sınırındaki Kursk bölgesine yeniden saldırmaya hazırlandığını ve işgal ettiği Kursk'a yedek kuvvetler taşıdığını ifade etti.

Yazıda, Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarının ele alınacağı toplantıda Zelenski'nin, Trump'ın geri döndürmesinin zor olacağı kararlar alınmasını umduğu yorumu yer aldı.

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Görev devredecek Biden yönetiminin Trump'ı Beyaz Saray'a girmeden önce baltalamaya çalışmak istemesinin şaşırtıcı olmayacağı belirtilen yazıda, şu ana kadar ABD tarafından milyarlarca dolar yardım yapılan Ukrayna konusunda "toplantıda daha da riskli kararlar çıkması muhtemel" denildi.

KURSK, KURAKHOVO, ZAPORİJYA

Yazıda, Ukrayna'nın son düzenlediği Kursk saldırılarının başarısız olduğu belirtilirken Rusların Donbass'taki Kurakhovo kasabasını ele geçirdiği ifade edildi.

Yazıda, Rusların "Kiev yönetiminin Kurakhovo'ya elit birlikler, milliyetçi ekipler ve yabancı paralı askerlerden oluşan 15 bin kişi gönderdi" sözleri aktarıldı.

Ria Novosti gazetesine konuşan bir birlik komutanı, Kurakhovo kasabasında Rus bayrağının çekildiğini açıkladı.

Komutan yaptığı açıklamada, “Savaşçılarımız Kurakhovo'ya Rus bayrağını dikti” dedi.

Zaporijya nükleer güç santralinin yakınlarında duyulan patlamalara ilişkin çıkan "Ukrayna, NATO'yu yanına çekme girişimi" iddialarının değerlendirildiği yazıda, "Eğer durum böyleyse, bu son derece alaycı ve tehlikeli bir hamle" yorumu yapıldı.

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KARIŞIK SİNYALLER

Eski Pentagon yetkilisine göre, Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzya, Trump yönetiminin Rus tarafına “ilgi çekici hiçbir şey” önermediğini söyledi. Nebenzya, Trump'ın önerilerinin “biçimlendirilmemiş, muğlak sinyaller” olduğu yorumunu yaptı.

Nebenzya ayrıca, 26 Aralık'ta ABD'nin Virginia eyaletindeki Dulles Havalimanında Trump ekibi ile görüştüklerini açıkladı.

Bryen, "Trump ekibinin gelecekteki müzakere planları konusunda sessiz kalması ve Dulles'te yapılan görüşme, Ukrayna ile ilgili tek temas olmadığını düşündürüyor" değerlendirmesi yaptı.

Bryen ayrıca, Trump'ın yardımcıları aracılığıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuştuklarının sinyalini verdiğini ve 7 Aralık'ta ziyaret ettiği Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile temasta olduğunu söyledi.

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Bryen son olarak, yaşan tüm gelişmelerin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son ermesinde karışık sinyaller verdiği yorumu yaptı.