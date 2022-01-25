Eski Papa 16. Benedict, pedofili soruşturmasında yanlış ifade verdiğini kabul etti

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Geçtiğimiz hafta Almanya’da Westpfahl Spilker Wastl hukuk firması tarafından açıklanan ve 1945-2019 yılları arasında Münih Başpiskoposluğu’ndaki cinsel istismar iddialarına ilişkin bulguları içeren raporda, eski Papa 16. Benedict’in 1977-1982 tarihlerinde Münih Başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği ifade edilmişti.

Eski Papa 16. Benedict, hakkındaki iddiaları kabul ederek soruşturmada yanlış ifade verdiğini söyledi. 94 yaşında olan Eski Papa 16. Benedict, Sekreteri Georg Gansweinaracılığı ile dün yaptığı açıklamada, soruşturma heyetine verilen ifadenin “kötü niyetten” değil, yazım hatasından kaynaklandığı kaydedildi.

Daha önceki ifadelerinde pedofili ile suçlanan bir rahip hakkında 1980 yılında yapılan toplantıya katılmadığını iddia eden eski Papa, son açıklaması ile toplantıya katıldığını ve soruşturmada yanlış ifade verdiğini itiraf ederek, “Rahibin dini görevlere devam edip etmemesine ilişkin değil, Almanya’daki tedavisinde konaklamasına ilişkin karar alındı” ifadesini kullandı. Eski papa “bu hatadan büyük üzüntü duyduğunu” dile getirdi.

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16. Benedict, Katolik kilisesindeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013’de istifa etmişti. Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu.

16. Benedict, Katolik kilisesindeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013’de istifa etmişti. Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu.

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NE OLMUŞTU?

Almanya’da Westpfahl Spilker Wastl hukuk firması, 1945-2019 yılları arasında Münih Başpiskoposluğu’ndaki cinsel istismar iddialarına ilişkin bulguları içeren raporu açıklamıştı. Başpiskoposluk tarafından hazırlatılan raporda, eski Papa 16. Benedict’in 1977-1982 tarihlerinde Münih başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği belirtilmişti.

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Hukuk firmasından Avukat Martin Pusch "Gerçekler hakkında bilgilendirilmişti. Dört cinsel istismar davasında görevi kötüye kullanmakla suçlanabileceğini düşünüyoruz. Bu olaylardan 2’si görevde olduğu sırada işlenen ve devlet tarafından kabul edilen suiistimallerle ilgili. Her iki davada da failler, görevde kaldılar” dedi.

Benedict’in görevde olduğu dönemde taciz vakaları olduğunu ifade eden Pusch, "O rahipler herhangi bir yaptırım uygulanmadan işlerine devam etti. Kilise hiçbir şey yapmadı. Bunun böyle olmadığına inansak da, belirli gerçekleri bilmediğini iddia ediyor” ifadelerini kullanmıştı.