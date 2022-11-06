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Eski Pakistan Başbakanı Han hastaneden taburcu oldu

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#İmran Han#Pakistan#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 16:31

Pakistan'da uğradığı suikast girişiminde yaralanan eski Başbakan Imran Han, tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu oldu.

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Eski Pakistan Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) Başkanı Imran Han hastaneden taburcu edildi. Han'a doktorları tarafından 10 gün dinlenmesi ve alçıda olan sağ ayağına ağırlık vermemesinin tavsiye edildiği öğrenildi.

Shaukat Khanum Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Han'ın tedavisine bir hafta daha devam edileceği ve gerek görülürse bilgisayarlı tomografi çekileceği belirtilerek, "Imran Han'ın vücudunda 4 kurşun parçası vardı. Sağ bacağında ise kırıklar mevcuttu" denildi.

Han'ın vücudundaki kurşun parçaları yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatla temizlenmişti.

Eski Pakistan Başbakanı Han hastaneden taburcu oldu

Eski Pakistan Başbakanı Han, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti.

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Konvoya Punjab eyaletinin Wazirabad kenti yakınlarında bir saldırgan tarafından ateş açılmış ve Han bacağından yaralanmıştı. En az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı olayda saldırgan suçunu itiraf ederek, "Sadece Imran Han'ı öldürmek istedim, başkasını değil" demişti.

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#İmran Han#Pakistan#Dünya

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