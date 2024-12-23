Eski ortakları Esad’a kızgın: Son ana kadar ‘sorun yok’ demiş

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İngiliz Financial Times (FT) ve Amerikan New York Times (NYT), Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın ülkeden kaçışına giden saatlerde yaşananları yazdı. Aileye ve rejime yakın çok sayıda kişiyle yapılan röportajları ve konuyla ilgili raporları inceleyen FT ve NYT’nin haberlerinde, Esad’ın çevresindekilere son ana kadar “her şeyin yoluna gireceğini” söylediği ve kendi kaçışını gizlemek için panik ortamı oluşmasını engellemeye çalıştığı belirtiliyor.

ERTELENEN KONUŞMA

İsimlerini paylaşmak istemeyen eski saray görevlilerinin anlattıklarına göre Şam’ın düşmesinden önceki akşam Esad’ın ekibi devrik liderin muhalefetle iktidarı paylaşmaya hazır olduğunu söyleyeceği bir konuşma hazırlığı yapıyordu. NYT’ye konuşan kaynaklar, ışıklar ve kameralar yerleştirilip konuşma hazırlanmasına rağmen, konuşmanın sürekli ertelendiğini aktardı. Kaynaklar Esad’ın etrafındakilere herhangi bir panik duygusu yansıtmadığı, muhaliflerin Şam’dan önceki son kent olan Humus’a yüklenmelerine rağmen herhangi bir sorun olmadığı havasının verilmeye çalışıldığını anlattı. Esad’ın yardımcılarına başkentin savunmasının güçlendirildiği ve Mahir Esad’ın komutasındaki 4. zırhlı tümenin de sevk edildiği söylendi.

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KİMSE BİLMİYORDU

Ancak Esad’ın “sorun yok” atmosferini kendi kaçışını engelleyecek bir kaos oluşmasından kaçınmak için oluşturduğu ortaya çıktı. FT’ye konuşan kaynaklar devrik liderin 7 Aralık akşamı büyük oğlu Hafız’la birlikte bir Rus zırhlısına binerek Hmeymim’e gittiğini anlattı. Eski Suriye Başbakanı Muhammed Celali, o akşam en son saat 22.30’da Esad’a ulaşabildiğini ve gelişmelerle ilgili bilgi verdiğinde, “Yarın bakacağız” yanıtını aldığını anlatıyor. Celali, bunun Esad’la yaptığı son görüşme olduğunu, devamında telefonlarına cevap vermediğini söylüyor. Şam’ın dışına çıkmasının ardından ordusuna çekilme ve belgeleri yakma emri vermesiyle Esad’ın başkenti terk ettiğinin anlaşıldığı aktarılırken, Esad’ın Şam’dan ayrılırken kuzenleri, kardeşleri, yeğenleri ve eşinin ailesi de dahil olmak üzere akrabalarına haber vermediği belirtiliyor.

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‘KÖPEK GİBİ KAÇTI’

Devrik liderin sessiz kaçışı geride bıraktığı destekçilerinin de tepkisine yol açmış. FT’ye konuşan kaynaklardan biri, “Geceleyin bir köpek gibi kaçtı. Kaçmadan bir saat öncesine kadar etrafındaki insanlara her şeyin yoluna gireceğini söylüyordu” derken, NYT’ye konuşan eski bir saray görevlisi de Esad’ın “kendi güvenliği için yakınındaki herkesi feda ettiğini” söyleyerek, “Bu ihanete inanamıyorum” ifadelerini kullanıyor. Esad, yönetiminin devrilmesinden sonra yaptığı ilk açıklamada kaçışının planlı olmadığını ve görevinin başından ayrılmak istemediğini iddia etmişti.

HALEP’TE DEVRİM KONSERİ

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MUHALİF grupların ülke idaresini ele aldığı Suriye’de hayat normale dönerken halk, kutlamalarını sürdürüyor. Önceki gün Halep’te binlerce Suriyeli Londra merkezli insani yardım kuruluşu Syria Relief’in organize ettiği ve Suriyeli ünlü sanatçı Yahya Havva’nın sahne aldığı konsere katıldı. Yaklaşık dört saat süren ve binlerce kişinin katıldığı konserde insanlar doyasıyla eğlenirken “devrim” ve “direniş” marşları ile şarkılar söylendi. Olaysız sona eren konser renkli görüntülere sahne olurken meydanda Suriye bayrakları dalgalandırıldı.