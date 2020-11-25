Eski Nijer Cumhurbaşkanı Tandja Mamadou yaşamını yitirdi

Mamadou'nun ölümü nedeniyle ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.



İlk kez 1999'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Mamadou, ikinci dönemine de seçilerek, ülkeyi 2010'a kadar yönetmişti.



Mamadou, 18 Şubat 2010'da yapılan askeri darbe sonucu devrilmişti.