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AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 02:41 | Son Güncelleme:

Eski Nijer Cumhurbaşkanı Tandja Mamadou yaşamını yitirdi

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Eski Nijer Cumhurbaşkanı Tandja Mamadou yaşamını yitirdi
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Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Mamadou'nun, başkent Niamey'de tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Mamadou'nun ölümü nedeniyle ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

İlk kez 1999'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Mamadou, ikinci dönemine de seçilerek, ülkeyi 2010'a kadar yönetmişti.

Mamadou, 18 Şubat 2010'da yapılan askeri darbe sonucu devrilmişti.

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