Eski muhalifler direnişte: Rejimden ‘Türkiye’ye karşı savaş’ baskısı

SURİYE’nin güneyinde Esad rejiminin 2018 yılında kontrolü sağladığı Dera’da son birkaç gündür başlayan muhaliflerin isyanı sürüyor. Hürriyet’in ulaştığı iki yerel kaynak, Beşar Esad rejiminin Dera’daki eski muhalifleri ve askerlik zamanı gelen gençleri zorla askere alarak İdlib’e gönderme amacıyla operasyonlar düzenlediğini söyledi. Türkiye’nin İdlib’de Barış Kalkanı Harekâtı başlatmasıyla asker sayısının yetersiz olduğu iyice gün yüzüne çıkan rejim, Temmuz 2018 yılındaki anlaşma ile silah bırakan eski Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarını İdlib’de kullanmak istese de Dera’daki gruplar rejimin talebine silahla karşılık verdi. Eski muhalifleri Dera’nın kırsalında birçok bölgede alan hâkimiyeti kurmaya çalışıyor. Es Sanameyn’in yanı sıra Kasim, Al Harak, Muzayrib bölgelerinde çatışmalar devam ediyor. Rejimin Es Serameyn merkezinde önceki gün tankla müdahalesi sonucu birkaç sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Eski muhalif savaşçıların ise 10’dan fazla rejim askerini esir aldığı ifade ediliyor.

REJİM ANLAŞMAYI İHLAL EDİYOR

Suriye Vatandaşlık Onuru Derneği, Esad rejiminin Dera vilayetinin kuzeyindeki Es Senameyn kasabasında evlere baskın yaparak gençleri İdlib cephesine göndermek için gözaltına aldığını duyurdu. Es Senameyn kentindeki muhalifler 2018’de Rusya’nın sponsorluğunda bir ateşkes anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşmanın maddeleri arasında bölgedeki insanların rejim tarafından askere alınmaması da bulunuyordu. Ancak yerel kaynaklar son günlerde rejimin Rusya’ya baskı kurarak anlaşmayı ihlal ettiğini belirtiliyor. Rejim, 2011’de muhaliflerin ilk isyanı başlattığı yer olan Dera’yı Temmuz 2018 ’de tekrar ele geçirmişti. Dera’daki muhalifler, af ve güvenli geçiş karşılığında uzun süre kuşatma altında kalan Dera’yı terk etmişti. Dera’nın rejimin eline geçmesinden hemen önce binlerce kişi Kuneytre’ye ve Ürdün sınırına göç etmişti. Dera’daki olaylar, Mart 2011’de bir grup öğrencinin okul duvarına Esad karşıtı sloganlar yazdıktan sonra tutuklanıp hapiste işkence görmesi üzerine başlamıştı.