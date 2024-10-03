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Eski Mossad Direktör Halevy'den hükümete uyarı

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#Mossad#Netanyahu#İsrail
Eski Mossad Direktör Halevyden hükümete uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 15:57

Mossad'ın eski Direktörü Efraim Halevy, İsrail-İran gerilimi konusunda Netanyahu hükümetini uyardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ülke meselelerindeki tutumunu gözden geçirmek zorunda kalacağını söyleyen Halevy, "çünkü sonsuza kadar savaş halinde yaşamak istemiyoruz" dedi.

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İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski Direktörü Efraim Halevy, İsrail-İran gerilimi konusunda hükümeti uyararak "'10 milyonu (İsrail nüfusu) tehlikeye atmalı mıyız?' sorusu, çok, çok ciddi ele alınması gereken bir konu." dedi.

ABC News'ün programına mülakat veren Halevy, İsrail-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halevy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülke meselelerine ilişkin tutumunu eleştirerek, "(Netanyahu) Belli bir zamanda, bu konularda (ülke meseleleri) tutumunu gözden geçirmek zorunda kalacak çünkü sonsuza kadar savaş halinde yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

İsrail'in, İran'ın füze saldırılarına "geniş çaplı karşılık vermeye" istekli olup olmadığına ilişkin karar vermesi gerektiğini belirten Halevy, "'10 milyonu (İsrail nüfusu) tehlikeye atmalı mıyız?' sorusu çok, çok ciddi ele alınması gereken bir konu." ifadesini kullandı.

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Halevy, İsrail yönetiminin, İran'a en üst düzeyde karşılık vermeyi tercih etmeyeceğini umduğunu söyleyerek, "İsrail'in birdenbire en üst düzeye çıkmasının (karşılık verirken) akıllıca olacağını sanmıyorum. Belki başka bir şey yaparak, İranlılara karşılık vermemeleri için bir seçenek sunulabilir." diye konuştu.

İran'ın, İsrail'e karşı "varoluşsal tehdit oluşturmadığını" belirten Halevy, "İsrail'in elinde, ne olduğunu söylemeyeceğim birçok kabiliyeti var. İsrail, ülkeyi ve vatandaşlarının hayatını koruma kapasitesine sahip." ifadelerini kullandı.

Halevy, Hizbullah'ın tek seferlik bir operasyonla "ortadan kaldırılamayacağını" ifade ederek, İsrail'in Lübnan'a "kısıtlı güçle" girdiğini ve Lübnan'da Litani Nehri'nin ötesinde "Hizbullah'ın var olmayacağı geniş bir alan" oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Eski Mossad Direktörü Halevy, "İsrail'in, Lübnan'ı ve burada boşaltacağı alanı ele geçirmekle ilgilenmediğini" de sözlerine ekledi.

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#Mossad#Netanyahu#İsrail

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