Eski Mısırlı bakan Hürriyet’e konuştu... ‘İsrail hem soykırım hem savaş suçu işliyor’

İstanbul’da Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 29. Avrasya Ekonomi Zirvesi için Türkiye’ye gelen Şükri, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. İsrail ile Türkiye arasında mevcut siyasi gerilimin askeri bir çatışmaya dönüşme ihtimaline dikkat çeken tecrübeli diplomat, “Umarım bu gerçekleşmez. Bölgede daha fazla çatışma görmek istemiyoruz” dedi.

‘TEL AVİV ORTADOĞU’NUN SALDIRGANI’

İsrail’in Ortadoğu’daki politikalarını nasıl değerlendirdiği sorusuna Şükri, “Saldırgan bir politika izleniyor. Gazze’de askeri güç kullanımı büyük bir yıkıma yol açtı. 70 binden fazla sivil hayatını kaybetti; bunların üçte biri kadın ve çocuklardan oluşuyor. Lübnan, Suriye ve İran bağlamında da askeri güç kullanımı devam etti. Bunların hepsi bölgesel güvenliği zedeleyen unsurlar” yanıtını verdi.

Gazze’de yaşananların soykırım olup olmadığı sorusuna ise “Evet, Gazze’de olanlar soykırımdır” dedi. Lübnan’daki durum için ise “Sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınması kabul edilemez ve savaş suçu kapsamındadır” değerlendirmesini yaptı.

‘İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ’

Türkiye-İsrail geriliminin çatışmaya dönüşme ihtimali hakkında konuşan Şükri, İsrail’in saldırgan politikalarının çatışma riskini arttırdığına dikkati çekti, “Ancak umarız böyle bir durum yaşanmaz. Bölgede yeni bir askeri tırmanma görmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Mısırlı siyasetçi varsayımsal olarak her siyasi çatışmanın askeri boyuta evrilebileceğini de ekledi.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın dışişleri bakanlarının son dönemdeki görüşmelerine de değinen Şükri, “Bu dört ülkenin işbirliği önemli. Taraflar arasında görüş ayrılıklarının giderilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanması için yürütülen çabalar değerli ve desteklenmeli” diye konuştu.