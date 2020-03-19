Eski Malezya Başbakanı Mahathir, corona virüs şüphesiyle ev karantinasında
Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed, yeni tip corona virüs (Kovid-19) bulaşmış olma ihtimaline karşı kendini evde karantinaya aldığını duyurdu.
Malezya televizyonu TV3'ün yayınına katılan Eski Başbakan Mahathir, pazartesi günü Kovid-19 teşhisi konan milletvekili Kelvin Yii Lee Wuen ile geçen ay görüşmesi nedeniyle evde kendini 14 gün karantinaya alacağını belirtti.
Mahathir, herhangi bir belirti hissetmediğini vurgulayarak, "Şimdilik evdeyim. Dışarı çıkıp insanlarla görüşmem yasak." dedi.
Eski başbakan, Malezya genelinde salgınla mücadele kapsamında dün başlayan günlük faaliyetlerin kısıtlanması uygulamasını da desteklediğini söyledi.
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