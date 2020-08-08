Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora'dan Türkiye'ye teşekkür

Sinyora yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı ve Yardımcısı Fuat Oktay'ın Lübnan'ı ziyaretiyle gelen nazik, cömert, hızlı, kardeşçe ve insani girişim için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Sinyora, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü nazik ve cömert yardımıyla Lübnan halkının kıymetli ve büyük bir dostu olduğunu kanıtlamıştır." değerlendirmesi yaptı.

Türkiye'den sağlık, gıda ve tıbbi yardım alanlarında yardım malzemesi geldiğini kaydeden Sinyora, ülkeye Beyrut Limanı'nın yeniden yapılandırılması için yardım teklif edildiğini açıkladı.