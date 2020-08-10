Eski kral BAE’ye gitmiş

İspanyol medya grubu NIUS tarafından yayınlanan fotoğrafta, eski Kral, Abu Dabi havalimanında görüldü. Juan Carlos, geçen pazartesi günü ülkesinden ayrılık kararını açıklamıştı. İspanyol medyası, Carlos’un Dominik Cumhuriyeti’ne ya da Portekiz’e gitmiş olabileceğini yazıyordu.

OTEL KATINI KAPATMIŞ

Ancak fotoğrafla duyurulan habere göre 82 yaşındaki Juan Carlos, Abu Dabi’deki Emirates Oteli’nin bir katını tamamen kapattı ve buraya yerleşti. Eski Kral Carlos’un Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile iyi ilişkileri olduğu yönünde haberler yapılıyordu.

MEKTUPLA DUYURMUŞTU

İspanya kraliyet ailesi, 82 yaşındaki Juan Carlos’un kararını, oğlu Kral Felipe’ye bir mektupla bildirdiğini açıklamıştı. Carlos’un mektubunda, “İspanya halkına, kurumlarına ve kral olarak size en iyi şekilde hizmet edebilmek için İspanya’nın dışına taşınma konusunda çok düşündükten sonra aldığım kararımı size bildiriyorum” ifadeleri yer aldı. Carlos, savcıların kendilerini sorgulamak istemesi halinde ifade vereceğini de belirtti. Juan Carlos 2014 yılında özel hayatıyla ilgili skandal niteliğinde bazı haberlerin yayılması üzerine tahttan feragat ederek yerini oğluna bırakmıştı.

HAKKINDAKİ İDDİALAR NELER

İSPANYA Yüksek Mahkemesi geçen haziran ayında, Suudi Arabistan ile yapılan hızlı tren sözleşmesinde Juan Carlos’un rolü ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma, Kral Juan Carlos’un tahttayken Suudi Arabistan’dan İsviçre bankalarına yatırılmak üzere 100 milyon dolar aldığı iddialarının ardından geldi. Soruşturmanın hedefi eski Kral’ın Suudi parası konusunda yasaları çiğneyip çiğnemediğini ve bir dava açılıp açılmayacağını tespit etmek.