Eski koruma müdürü Netanyahu’yu anlattı: Kendisi bedavacı karısı hırsız

HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 07:00

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 1990’lı yılların sonundaki koruma ekibinin başında bulunan Ami Dror, İsrail merkezli Maariv’e verdiği bir podcast röportajında Netanyahu ve ailesine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Dror, Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun babasına fiziksel şiddette bulunduğunu, olayın medyaya yansımasının ardından Yair’in İsrail’den ayrılarak ABD’nin Miami kentine gönderildiğini öne sürdü; “Bu bir karate darbesi değildi ama müdahale gerektiren bir saldırıydı” diye konuştu. Dror, Başbakan Netanyahu’yu ise “restoranlarda yemek yiyip parasını ödemeyen, masrafları başkalarına yükleyen biri” olarak tanımladı. Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’yu da “kötü niyetli bir kadın” olarak nitelendiren Dror, “Bunu daha önce de söyledim ve arkasındayım: Sara Netanyahu kleptomani hastasıdır. Hediyelerin kaybolduğunu, otellerden havluların çalındığını bizzat gördüm” dedi. Kleptomani, “bireylerin ihtiyaçları olmayan nesneleri çalmalarına neden olan kuvvetli dürtüler” şeklinde tanımlanan mental bir hastalık.

