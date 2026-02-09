Eski koruma müdürü Netanyahu’yu anlattı: Kendisi bedavacı karısı hırsız

Haberin Devamı

Dror, Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun babasına fiziksel şiddette bulunduğunu, olayın medyaya yansımasının ardından Yair’in İsrail’den ayrılarak ABD’nin Miami kentine gönderildiğini öne sürdü; “Bu bir karate darbesi değildi ama müdahale gerektiren bir saldırıydı” diye konuştu. Dror, Başbakan Netanyahu’yu ise “restoranlarda yemek yiyip parasını ödemeyen, masrafları başkalarına yükleyen biri” olarak tanımladı. Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’yu da “kötü niyetli bir kadın” olarak nitelendiren Dror, “Bunu daha önce de söyledim ve arkasındayım: Sara Netanyahu kleptomani hastasıdır. Hediyelerin kaybolduğunu, otellerden havluların çalındığını bizzat gördüm” dedi. Kleptomani, “bireylerin ihtiyaçları olmayan nesneleri çalmalarına neden olan kuvvetli dürtüler” şeklinde tanımlanan mental bir hastalık.