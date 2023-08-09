Eski kocasının ailesini yemeğe çağırdı, masadaki 3 kişi hayatını kaybetti! Dünyanın konuştuğu gizem...

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Avustralya’nın Victoria eyaletine bağlı Leongatha kasabasında yenen bir aile yemeği 2 gündür dünya gündemine oturmuş durumda...

ESKİ EŞİ SON ANDA İŞİ ÇIKTIĞI İÇİN YEMEĞE GELEMEDİ

48 yaşındaki Erin Patterson, 29 Temmuz tarihinde eski kocasının ailesini öğle yemeği için evine davet etti. Konuklar arasında Erin'in eski eşi Simon Patterson'ın annesi, babası, teyzesi ve eniştesi vardı.

Eski koca Simon'ın da yemeğe katılması bekleniyordu ancak son dakikada bir işi çıktığı için planını iptal etmek zorunda kalmıştı.



70 yaşındaki Gail Patterson, 70 yaşındaki Don Patterson

HEPSİ AYNI AKŞAM HASTANEYE KALDIRILDI

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Menüde mantar yemeğinin olduğu sofradan kalkan konuklar günün ilerleyen saatlerinde kendilerini kötü hissetmeye başladılar.

Simon'ın annesi 70 yaşındaki Gail Patterson, babası 70 yaşındaki Don Patterson ve 68 yaşındaki enişte Ian Wilkinson ve 66 yaşındaki teyze Heather Wilkinson aynı günün akşamında hastaneye kaldırıldı.

3'ü HAYATINI KAYBETTİ BİRİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Doktorlar ailenin 'çok güçlü bir mantar zehirlenmesi' yaşadığını belirtirken, Heather Wilkinson ile Gail Patterson geçtiğimiz Cuma, Don Patterson ise Cumartesi günü hayatını kaybetti. Ian Wilkinson’un hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor.



68 yaşındaki Ian Wilkinson ve 66 yaşındaki Heather Wilkinson

ERİN DE ZEHİRLENMEYE DAİR HİÇBİR BELİRTİ YOK! CİNAYET SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Aynı masada yemek yiyen 4 kişi mantardan zehirlenirken yemeği hazırlayan Erin'in hiç bir belirti göstermemesi polisin dikkatinden kaçmadı. Dedektifler 48 yaşındaki kadının akrabalarını zehirlediğinden şüphelenerek CİNAYET SORUŞTURMASI başlattı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan ekiplerin zehirli mantar yemeği hazırlanırken kullanılan malzemeleri evin uzağındaki bir çöplükte bulması soru işaretlerini daha da artırdı.



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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ: ONLARI ÇOK SEVİYORDUM

Cinayet suçlaması ile karşı karşıya kalan Erin, aile üyelerinin ölüm haberini alması ile yıkıldığını belirterek kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

“Ben hiçbir şey yapmadım. Onları çok seviyordum ve onları kaybettiğim için adeta yıkıldım” diyen kadın zehirli mantarları nereden aldığını ve yemeği nasıl servis ettiğine dair soruları cevaplamayı reddediyor.

BU İLK DEĞİL Mİ? ESKİ KOCASI DAHA ÖNCE DE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Bugün İngiliz Dailymail gazetesinin dikkat çektiği bir başka detay ise soruşturmanın gidişatını değiştirebilecek nitelikte.

Erin'in eski kocası Simon Patterson gizemli bir mide hastalığı nedeni ile aylarca hastanede yatmış ve adeta bir yaşam mücadelesi vermişti. 2022 yılının Mayıs ayında evinde fenalaşan adam 21 gün boyunca komada kaldı, geçirdiği kritik ameliyat sonrası yeniden hayata döndü.



Erin'in eski kocası Simon Patterson

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OLAY TÜM DÜNYADA YANKILANDI! KAMERALAR ÖNÜNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olayın planlı bir cinayet mi yoksa gerçekten zehirlenme vakası mı olduğuna dair soru işaretleri Avustralya sınırlarını aştı.

Dünyanın en büyük gazeteleri gizemli olayı okuyucuları ile paylaşırken, dün evine dönen Erin Patterson adeta bir medya ordusu ile karşı karşıya kaldı.

'Tüm bu yaşananlar son derece yıkıcı. Ben yas sürecindeyim ve siz buna saygı duymuyorsunuz' diyen Erin kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu.



Polis soruşturma kapsamında kadının evindeki eşyalara el koyduğunu ve incelemelerin devam ettiğini belirtiyor.

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Yerel basında yer alan haberlere göre ailenin yaşadığı Victoria eyaletindeki şiddetli yağmurlar daha fazla zehirli mantarların oluşmasına olanak sağlarken yetkililer halkı bu konuda uyarmıştı.