Eski Kızıl Ordu elebaşı serbest bırakılıyor

Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi sözcüsü Josefine Köblitz, yaptığı açıklamada, Klar'ın iyi hal nedeniyle serbest bırakılmaması için bir neden görülmediğini, bu nedenle serbest bırakılacağını söyledi.
RAF'ın elebaşılarından biri olan Klar, 1977 yılında örgütün işlediği çok sayıda cinayeti planlamak ve bunlara iştirak etmekten 1985 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
Klar, eski Alman İşverenler Birliği Başkanı Hanns Martin Schleyer'in kaçırılması ve öldürülmesi, ayrıca eski Başsavcı Siegfried Buback ile eski Dresden Bank Başkanı Jürgen Ponto'nun cinayetlerine katılmaktan yargılanmıştı. Almanya
Cumhurbaşkanı Horst Köhler, 9 cinayetten suçlu bulunan Klar'ın geçen yıl serbest bırakılması talebini reddetmişti.