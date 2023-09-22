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Eski KGB ajanından 'erkekleri elde etme' dersleri! 2 bin üyesi var, yıllık kazancı 1.5 milyon sterlin

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#Aliia Roza#Kgb Ajanı#Rusya
Eski KGB ajanından erkekleri elde etme dersleri 2 bin üyesi var, yıllık kazancı 1.5 milyon sterlin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 10:44

Rus hükümeti için ajanlık yaptıktan sonra kendi girişimini başlatan 39 yaşındaki eski KGB ajanı Aliia Roza, yaklaşık 2 bin üyesi olduğunu ve yıllık gelirinin 1.5 milyon sterlin olduğunu açıklarken, İngiliz medyası Roza'nın 'tartışmalı taktiklerini' okuyucuları ile paylaştı

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Kazakistan'da demir perdenin arkasında doğan ve Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Rus hükümeti için kısa bir süre ajanlık yapan 39 yaşındaki Aliia Roza 2017 yılında kendi özel girişimini başlattı.

2 BİN ÜYESİ VAR, YILLIK KAZANCI 1.5 MİLYON STERLİN!

Yılda 1,5 milyon sterlin kazandığını açıklayan eski KGB ajanı, kendisini 'dişi bir James Bond' olarak tanımlıyor ve 'erkek psikolojisi' konusunda uzmanlaştığını iddia ederek kadınlara seansı 200 sterlinden özel eğitimler veriyor.

Eski KGB ajanından erkekleri elde etme dersleri 2 bin üyesi var, yıllık kazancı 1.5 milyon sterlin

Kadınlara kendilerini nasıl değiştireceklerini, nasıl güçlü bir kadın haline dönüşeceklerini ve erkekleri nasıl elde edebilecekleri konusunda taktikler veren Roza'nın yaklaşık 2000 üyesi var.

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HEM ANNESİ HEM DE BABASI GİZLİ SERVİSTEYTİ

ABD'de yaşayan ancak sık sık Avrupa'ya giden Roza, hem annesinin hem de babasının gizli servislerin bir parçası olduğunu belirterek 17 yaşında 'casus okuluna' başladığını anlatıyor.

Eski KGB ajanından erkekleri elde etme dersleri 2 bin üyesi var, yıllık kazancı 1.5 milyon sterlin

Uzun yıllar boyunca nasıl giyineceği, nasıl konuşacağı ve erkek psikolojisi ile ilgili dersler aldığını ve bu teknikleri özel hayatında da uyguladığını anlatan Roza, ister casus olsun ister sivil olsun erkekleri ele geçirmenin anahtarının 'özgüven' olduğunu öne sürüyor.

'İSTEDİĞİM HER ERKEĞİ KENDİME AŞIK EDEBİLİRİM' DEMİŞTİ, TEKNİKLERİ OLDUKÇA TARTIŞMALI

Daha önce de 'istediğim her erkeği kendime aşık edebilirim' açıklaması ile gündem olan Roza, açıklamaları ile kadınların ilgisini çekmeyi başarsa da İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre eski KGB ajanının teknikleri oldukça tartışmalı.

Eski KGB ajanından erkekleri elde etme dersleri 2 bin üyesi var, yıllık kazancı 1.5 milyon sterlin
Özel üyelerine aşk hayatları ile ilgili ipuçları veren Roza kadınlara, karşısındaki kişinin sırlarını biliyormuş gibi davranmalarını ve erkekleri paranoyaklaştırmalarını öneriyor:

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"Ona arkadaşlarından bir şey duyduğunuzu söyleyin ancak ne olduğunu asla söylemeyin. Bu her zaman işe yarar. 'Acaba ne oldu' diyen adam sizi her zamankinden daha fazla düşünmeye başlar"

Eski KGB ajanından erkekleri elde etme dersleri 2 bin üyesi var, yıllık kazancı 1.5 milyon sterlin

"ERKEKLERE ASLA DOĞRUDAN CEVAP VERMEYİN"

Erkeklere asla 'doğrudan bir cevap' verilmemesi gerektiğini iddia eden Roza, "Bir erkek size önemli bir soru sorduğunda 'neden tahmin etmiyorsun' demek iyi bir yanıttır. Bu erkeklerin tahmin yürütmesini ve size olan ilgisinin artmasını sağlar" diyor.

Üyelerine asla 'açık bir kitap olmayın' önerisi veren eski KGB ajanı, işin sırrının 'entrika yaratmakla' ilgili olduğunu iddia ediyor ve üyelerine altın önerisini şöyle anlatıyor:

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"İster kilolu olun, ister kısa boylu. Her şey karizmanızla ilgili. Yapacağınız en önemli şey aynanın karşısına geçip kendinizde beğendiğiniz 5 özelliğinizi keşfetmek. Ne olduğu hiç önemli değil. Bu beyninizi 'ben bir tanrıçayım' diye kandırmaya benzer. Özgüveniniz yerine geldiğinde erkekler bunu hissedecektir. Tıpkı bana casusluk okulunda öğrettikleri gibi, her şey ruh halinizden kaynaklanıyor" 

Eski KGB ajanından erkekleri elde etme dersleri 2 bin üyesi var, yıllık kazancı 1.5 milyon sterlin

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#Aliia Roza#Kgb Ajanı#Rusya

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