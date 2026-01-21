Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldürmüştü: Cezası belli oldu

Haberin Devamı

Japonya’nın Nara Bölge Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Temmuz 2022’de uğradığı suikasta ilişkin davada hüküm verildi.

Mahkeme, cinayetin faili olarak yargılanan Tetsuya Yamagami hakkında kararını açıkladı.

SAVUNMADAN “MOTİVASYON” VURGUSU

Karar duruşmasında söz alan Yamagami’nin avukatı, verilebilecek hapis cezasının 20 yılı aşmaması gerektiğini savundu. Savunmada, sanığın “dini bir grup tarafından zarar gördüğü” öne sürülerek, çocukluk döneminde yaşadıklarının kendisini “Abe’yi öldürmeye motive ettiğini” iddia etti.

MAHKEMEDEN ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Nara Bölge Mahkemesi Hakim Heyeti Başkanı Tanaka Şiniçi, heyetin oy birliğiyle aldığı kararı açıklayarak Yamagami’nin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

ABE SUİKASTI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Eski Başbakan Şinzo Abe, Temmuz 2022’de partisinin Nara kentinde düzenlediği açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınında işlenen cinayetin zanlısı Yamagami, sorgusunda Abe’ye, Birleşme Kilisesi’ne (FFWPU) destek veren açıklamaları nedeniyle kin beslediğini ifade etmişti.

KİLİSE BAĞIŞLARI VE AİLE İDDİALARI

Yamagami, annesinin söz konusu kiliseye yaptığı bağışların ailesini iflasa sürüklediğini savunmuştu. Bu iddiaların ardından Birleşme Kilisesi’nin, “manipülatif bağış topladığı ve üye edindiği” gerekçesiyle feshedilmesi talebiyle dava açılmıştı.

2023’te yapılan tasfiye başvurusu Mart 2025’te sonuçlanmış, mahkeme kilisenin feshedilmesine karar vermişti. Kararla birlikte FFWPU, “dini kuruluş” statüsünü ve vergi muafiyetini kaybetmişti. Buna rağmen kilisenin Japonya’daki faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilmişti.

YAMAGAMİ SUÇUNU KABUL ETMİŞTİ

Abe suikastına ilişkin davanın, olaydan yaklaşık üç yıl sonra 28 Ekim 2025’te görülen ilk duruşmasında Yamagami suçunu kabul etmişti.

Haberin Devamı

JAPONYA’NIN EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN BAŞBAKANI

Şinzo Abe, 2006-2007 ve 2012-2020 yılları arasındaki görev süreleriyle Japonya tarihinin “en uzun süre görev yapan başbakanı” unvanını taşıyordu.