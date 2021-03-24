MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEski İtalya Başbakanı Berlusconi’nin hafta başından beri hastanede olduğu açıklandı
GeriDünya Eski İtalya Başbakanı Berlusconi’nin hafta başından beri hastanede olduğu açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 17:51 | Son Güncelleme:

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi’nin hafta başından beri hastanede olduğu açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi’nin hafta başından beri hastanede olduğu açıklandı

İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin pazartesi gününden bu yana hastanede olduğu açıklandı. Berlusconi’nin hastaneye yatış nedeni hakkında bilgi verilmedi.

İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin pazartesi gününden bu yana hastanede olduğu duyuruldu. İtalyan basını, Berlusconi’nin hastaneye yatış nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu. 84 yaşındaki Berlusconi, 2016 yılında kalp ameliyatı olmuştu.

Öte yandan Berlusconi, Eylül 2020’de koronavirüse yakalanmış, birkaç gün içinde iyileşerek taburcu olmuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi