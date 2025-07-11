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Eski İsrailli bakandan Hamaney'e tehdit! 'Artık seçim yapmalısın'

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#İsrail#İran#Hamaney
Eski İsrailli bakandan Hamaneye tehdit Artık seçim yapmalısın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 15:04

Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın nükleer faaliyetlerini geliştirmesi halinde Tel Aviv'in bu tesislere yeni saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu. Gallant, sosyal medya hesabından Hamaney'i tehdit ettiği mektubu paylaştı ve "Artık bir seçim yapmalısın" dedi.

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Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’i tehdit ettiği bir mektubu sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Gallant, mektubuna şu ifadelerle başladı:

“Yüce Lider Hamaney. Hiç tanışmadık, ancak birbirimiz hakkında çok şey bildiğimize inanıyorum. Neredeyse otuz yıldır sizi tanıyorum ve liderliğinizdeki her kritik dönüm noktasını inceledim.”

İran'ın bölgesel gücünün ve kapasitesinin farkında olduğunu belirten Gallant, Tahran yönetiminin Tel Aviv’e yönelik tutumuna karşı birçok iddiaya yer verdi.

Eski İsrailli bakandan Hamaneye tehdit Artık seçim yapmalısın

İran'ın "Direniş Ekseni" olarak adlandırdğı oluşuma “Ateş Çemberi” ifadesiyle atıfta bulunan Gallant, "İran'ın İsrail'i, vekil güçleri aracılığıyla kuşatmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu" ileri sürdü.

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Gallant, 12 gün süren savaşa değinerek, ABD iş birliğiyle İran’a ait olduğunu öne sürdüğü planları “sıcak bıçakla tereyağı keser gibi” ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Savaşla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Yaşananlar sadece bir askerî harekât değildi. Bu, kırk yıl boyunca inşa ettiğiniz sistemin çöküşüydü”

Ardından Gallant, “Nükleer hayalleriniz suya düştü. Ateş Çemberi çöktü. Artık bir seçim yapmalısınız.” sözleriyle Hamaney’e açık bir tehdit yöneltti.

Tahran yönetiminin önünde bazı seçenekler bulunduğunu ifade eden Gallant, bu seçeneklerin hiçbirinin kolay olmadığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Nükleer programınızı hızlandırabilirsiniz. Ancak inşa ettiğinizi büyük olasılıkla göreceğiz ve gördüğümüzü de vuracağız.”

İran’ın “nükleer silah elde etme” yoluna girmesi durumunda bunu fark edeceklerini savunan Gallant, bu adımın atılması hâlinde Tahran’a “ağır bir bedel ödeteceklerini” iddia etti.

Eski İsrailli bakandan Hamaneye tehdit Artık seçim yapmalısın

İran’ın 90 milyonluk nüfusuna ve yüzölçümü açısından İsrail’den 60 kat büyük olduğuna dikkat çeken Gallant, buna rağmen İran’ın bugün “her zamankinden daha savunmasız” olduğunu ileri sürdü.

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Gallant, Hizbullah’ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın, 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail-Hamas çatışmalarına katılmak için Hamaney’den izin istediğini; ancak İran liderinin bu talebi reddettiğini iddia etti.

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#İsrail#İran#Hamaney

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