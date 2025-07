Eski İsrailli bakandan Hamaney'e tehdit! 'Artık seçim yapmalısın'

Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’i tehdit ettiği bir mektubu sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Gallant, mektubuna şu ifadelerle başladı:

“Yüce Lider Hamaney. Hiç tanışmadık, ancak birbirimiz hakkında çok şey bildiğimize inanıyorum. Neredeyse otuz yıldır sizi tanıyorum ve liderliğinizdeki her kritik dönüm noktasını inceledim.”

İran'ın bölgesel gücünün ve kapasitesinin farkında olduğunu belirten Gallant, Tahran yönetiminin Tel Aviv’e yönelik tutumuna karşı birçok iddiaya yer verdi.

İran'ın "Direniş Ekseni" olarak adlandırdğı oluşuma “Ateş Çemberi” ifadesiyle atıfta bulunan Gallant, "İran'ın İsrail'i, vekil güçleri aracılığıyla kuşatmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu" ileri sürdü.

Gallant, 12 gün süren savaşa değinerek, ABD iş birliğiyle İran’a ait olduğunu öne sürdüğü planları “sıcak bıçakla tereyağı keser gibi” ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Savaşla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Yaşananlar sadece bir askerî harekât değildi. Bu, kırk yıl boyunca inşa ettiğiniz sistemin çöküşüydü”

Ardından Gallant, “Nükleer hayalleriniz suya düştü. Ateş Çemberi çöktü. Artık bir seçim yapmalısınız.” sözleriyle Hamaney’e açık bir tehdit yöneltti.

Supreme Leader Khamenei: Your nuclear dream has failed. The Ring of Fire has collapsed. Now you must choose.

