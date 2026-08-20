Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Pervasız ve aptalca... Şam'dan Tel Aviv'e 'Ankara' yanıtı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'deki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen saldırı öncesinde Şam'ı üste Türk varlığına izin vermemesi konusunda uyardıklarını öne sürdü. Netanyahu'nun açıklamalarına eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'tan sert tepki gelirken, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ise üste Türk askeri varlığı bulunmadığını açıkladı.

NETANYAHU: MESAJIMIZ ÇOK AÇIKTI

Netanyahu, saldırıdan önce Suriye'yi üste Türk varlığına izin vermemesi konusunda uyardıklarını iddia ederek, "Mesajımız çok açıktı. İzin vermeyin. Sanırım mesajı tam olarak anlamadılar" ifadelerini kullandı.

EHUD BARAK'TAN NETANYAHU'YA SERT TEPKİ

Netanyahu'nun açıklamalarına eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'tan sert tepki geldi. Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi "kasıtlı" olarak tırmandırdığını savundu.

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ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Barak, "Hangisinin daha fazla olduğuna karar vermek zor" ifadelerini kullandı.

Barak, Netanyahu'nun seçim sürecinde güvenlik gerilimlerini artırarak siyasi kazanç sağlamaya çalıştığını öne sürerek, "Seçimlere, kamuoyundaki endişeyi artıracak bir dizi güvenlik gerilimiyle girmenin siyasi bir amaç taşıdığı açıkça görülüyor" dedi.

Türkiye'nin "ne İran ne de Esad'ın Suriyesi" olduğunu vurgulayan Barak, Ankara ile çözülemeyecek stratejik bir sorun bulunmadığını belirtti.

Barak, “Türkiye ile çözülemeyecek, hafifletilemeyecek veya uzun vadede ABD ve onun Türkiye ve Suriye'deki etkisiyle koordine edilen gizli temaslar yoluyla ertelenemeyecek stratejik bir sorun yoktur. Netanyahu tamamen raydan çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU SİYASİ HAYATTA KALMAYA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

Eski İsrail Başbakanı, Netanyahu'nun İsrail'in güvenliğinden çok siyasi geleceğine odaklandığını savundu.

Barak, savaş hedeflerine ulaşmada "tamamen başarısız" olunduğunu ve siyasi yenilgi ihtimalinin ortaya çıktığını ileri sürerek Netanyahu'nun "kumar bağımlısı" gibi davrandığını söyledi.

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"Onun pervasız davranışı, dünyadaki ve bölgedeki az sayıdaki müttefikimizi ve dostlarımızı derinden endişelendiriyor" diyen Barak, Netanyahu'nun neden olduğu güvenlik ve diplomatik hasarın onarılmasının "uzun zaman alacağını" savundu.

Barak, "sonuçta ters tepebilecek daha fazla pervasız önlem almanın bir anlamı olmadığını" ifade etti.

SURİYE'DEN İSRAİL'E "TÜRK ÜSSÜ YOKTU" YANITI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ise ABD merkezli Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısının gerekçesini reddetti.

Şeybani, İsrail'e Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'nde Türk askeri üssü kurulması yönünde herhangi bir plan bulunmadığını açıkça bildirdiklerini söyledi.

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Üssün Suriye Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere düzenlendiğini belirten Şeybani, Türk askeri yetkililerinin tesisi eğitim ve daha geniş kapsamlı askeri işbirliği kapsamında ziyaret ettiğini ifade etti.

Şeybani, üssün büyük ölçüde boş ve henüz faaliyete geçmemiş olduğunu belirterek herhangi bir Türk askerinin burada konuşlanmadığını söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı, "Orada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma veya Türk kuvvetlerini konuşlandırma niyeti yoktu" dedi.

ŞAM: "İSRAİL'İN SALDIRISI İÇİN MEŞRU GEREKÇE YOKTU"

Şeybani, İsrail'in saldırısı için meşru bir gerekçesi olmadığını savundu.

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Suriye'nin İsrail ile gerilimi azaltmaya yönelik müzakerelere açık olduğunu belirten Şeybani, iki ülkenin ABD arabuluculuğunda yaklaşık bir yıl süren görüşmelerde güvenlik anlaşmasına ulaşma konusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Şeybani, İsrail'in daha sonra taahhütlerinden geri adım attığını ve anlaşmanın uygulanmadığını ileri sürdü.

Suriye Dışişleri Bakanı, gelecekte yapılacak herhangi bir anlaşmanın tarafların güvenlik endişelerini dikkate alması ve Suriye'nin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Şeybani, İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarını sürdürmesinin bölgesel istikrarsızlığı artırabileceği uyarısında bulundu.