Eski İsrail Başbakanı Bennett: İsrail denince akla soykırım geliyor

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İsrailli gazeteci Itay Segal'in podcast programına konuk olan Bennett, İsrail'in kuruluşundan bu yana Amerikan kamuoyundaki en kötü günlerini yaşadığını belirtti.

Bennett, "Bir Amerikan öğrenciye 'İsrail deyince aklınıza ne geliyor?' diye sorarsanız 'soykırım' diyorlar. Durum bu. İtalya derseniz 'makarna, spagetti', İsrail derseniz 'bebek katilleri'. Durum bu." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi hayattan çekilmesi karşılığında hakkında devam eden yolsuzluk davalarında af verilmesini desteklediğini belirten Bennett, Netanyahu hakkında, "O artık genç bir Yahudi değil, onu turuncu bir üniforma içinde görmek istemiyorum." diye konuştu.