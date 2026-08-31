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Eski İsrail Başbakanı Bennett: İsrail denince akla soykırım geliyor

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#İsrail#Neftali Bennett#ABD
Eski İsrail Başbakanı Bennett: İsrail denince akla soykırım geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 11:09

İsrail'in eski Başbakanı ve Birlikte Partisi Lideri Naftali Bennett, ABD kamuoyundaki İsrail algısının negatif olduğunu ifade etti. Bennett, ABD'lilerin aklına İsrail denilince "soykırım" ve "bebek katilleri" geldiğini kaydetti.

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İsrailli gazeteci Itay Segal'in podcast programına konuk olan Bennett, İsrail'in kuruluşundan bu yana Amerikan kamuoyundaki en kötü günlerini yaşadığını belirtti.

Bennett, "Bir Amerikan öğrenciye 'İsrail deyince aklınıza ne geliyor?' diye sorarsanız 'soykırım' diyorlar. Durum bu. İtalya derseniz 'makarna, spagetti', İsrail derseniz 'bebek katilleri'. Durum bu." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi hayattan çekilmesi karşılığında hakkında devam eden yolsuzluk davalarında af verilmesini desteklediğini belirten Bennett, Netanyahu hakkında, "O artık genç bir Yahudi değil, onu turuncu bir üniforma içinde görmek istemiyorum." diye konuştu.

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#İsrail#Neftali Bennett#ABD

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