Eski İsrail Başbakanı Barak, Netanyahu'nun kanlı planını anlattı: Seçimi erteletmek için savaş çıkaracak

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Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılacak İsrail genel seçimlerini erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığını ifade eden Ehud Barak, "Netanyahu'nun durdurulması için gereken her şeyin yapılması gerektiğini kaydetti.

Barak, Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirerek, onun "nefes alırken, patates kızartması yerken ve restorandan hesabı ödemeden çıkarken yalan söylediğini" savundu.

'YENİ BİR SAVAŞ PLANLIYOR'

İsrail Başbakanı'nın 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi zor durumda olduğunu vurgulayan Barak, Tel Aviv yönetiminin sandıktan kaçmak istediğini dile getirdi.

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Barak, Netanyahu'nun Orta Doğu'da yeni bir savaş çıkarmayı planladığını savunarak, "Netanyahu seçimleri erteleyecek şekilde savaşa gitmek için altyapıyı hazırlıyor" dedi.

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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak

Barak'ın açıklamaları, İsrail'de güvenlik konularının seçim kampanyasında kullanılmasına ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Netanyahu bu hafta başında İsrail'in seçim öncesinde saldırılarla karşılaşabileceği uyarısı yaparak, birçok cephedeki gelişmeler hakkında üst düzey güvenlik yetkilileriyle istişarelerde bulundu. Netanyahu ayrıca 30 Eylül'de Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai'in FZ1073 sefer sayılı uçağıyla ilgili olayın arkasında kim varsa misilleme yapmakla tehdit etti.

Saldırganın bir başka tarafın talimatıyla hareket edip etmediğinin araştırıldığını belirten Netanyahu, "Onu gönderen kim olursa olsun çok ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

FLYDUBAI OLAYI SEÇİM KAMPANYASININ GÜNDEMİNE OTURDU

Flydubai olayı, muhaliflerin Netanyahu'yu güvenlik konularını kampanyadaki konumunu güçlendirmek için kullanmakla suçlamasıyla seçim kampanyasının bir konusu haline geldi. Barak'ın açıklamaları, İsrail'in Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye dahil olmak üzere birçok cephede askeri operasyonlarını sürdürdüğü bir dönemde geldi.

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Barak, ağustos ayında da Netanyahu'yu güvenlik gerilimi ve kamu korkusunun arttığı bir ortamda seçim gününe ulaşmaya çalışmakla suçlamış ve bazı bölgesel cephelerdeki tırmanışın seçim hesaplarıyla bağlantılı olduğunu savunmuştu. 27 Ekim'de yapılacak seçim, 7 Ekim 2023 olaylarından bu yana İsrail'in ilk genel seçimi olacak. Muhalefet partileri, Netanyahu hükümetini sandık yoluyla değiştirmek için koordinasyonunu yoğunlaştırdı.

Netanyahu, Flydubai olayının ardından uçaktaki yolculardan Yaniv Hayoun ile bir araya gelmişti.

İSRAİL HEYETİ BAE'YE GİTTİ

İsrail'den bir heyetin, Dubai-Tel Aviv seferini yaptığı sırada Suudi Arabistan'a acil iniş yapan Flydubai uçağıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği bildirildi.

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Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde, İsrail soruşturma heyetinin akşam saatlerinde BAE'ye ulaştığı belirtildi. İsrail heyetinin, Flydubai uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmaya destek vermek üzere BAE'ye gönderildiği ifade edildi.

Bu arada İsrail devlet televizyonu KAN, Suudi Arabistan ve BAE'nin, İsrail'in Flydubai uçağıyla ilgili resmi soruşturmaya katılma talebini reddettiğini aktarmıştı. Suudi Arabistan'ın uçağın kendi topraklarında acil iniş yapması nedeniyle, BAE'nin ise uçağın Flydubai tarafından işletilmesi nedeniyle soruşturma yürüttüğü, İsrail'in ise resmi soruşturmaya dahil edilmeyeceği belirtilmişti.

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TEL AVİV YOLCU VE MÜRETTEBAT LİSTESİNİ ÖNCEDEN ALMIŞ

İsrail'in, Dubai-Tel Aviv seferini yaptığı sırada Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Flydubai uçağındaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığı bildirildi. Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail Ulaştırma Bakanlığı ile dış istihbarat servisi MOSSAD'ın Flydubai uçağını kasten düşürmeye çalıştığı ileri sürülen Umman vatandaşı yardımcı pilotun da olduğu listeyi önceden teslim aldığı belirtildi.

Haberde, havayolu şirketlerinin ülkelere bildirdiği yolcu ve mürettebat listelerinde kişilerin tam adı ile vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı belirtilerek, yardımcı pilotun Umman vatandaşı olduğunun listede açıkça görülmesi gerektiğine dikkati çekildi. İsrail Vergi Dairesi, Flydubai uçağının yolcu ve mürettebat listesinin kendilerine ulaştığını kabul ederken, Ulaştırma Bakanlığı da söz konusu listelerin ellerine geçip geçmediği ve incelenip incelenmediği yönündeki sorulara yanıt vermedi.

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İsrailli güvenlik kaynakları, ülkeye iniş yapan yabancı havayolu mürettebatını incelemekle sorumlu kurumların Ulaştırma Bakanlığı ve dış istihbarat servisi Mossad olduğu bilgisini verdi. Sorumluluğun kağıt üstünde Ulaştırma Bakanlığına ait olduğunu aktaran güvenlik kaynakları, Bakanlığın bu denli bir incelemeyi yürütecek kabiliyete sahip olmadığını ancak MOSSAD'ın söz konusu istihbarat kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

ŞİN-BET: YABANCI HAVAYOLU DENETİMİ GÖREV ALANIMIZA GİRMİYOR

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'ten yapılan yazılı açıklamada, kurumun yalnızca İsrail'e ait havayolu şirketleri ile Ben-Gurion Havalimanı'nın güvenliğinden sorumlu olduğu, yabancı havayolu şirketlerinin denetiminin ise görev alanına girmediği belirtildi.

Flydubai'nin İsrail hava sahasını kullanabilmesi için yapılan anlaşma, seferlerde görev yapan tüm pilotların İsrail'le ilişkilerini normalleştiren ülkelerin vatandaşı olmasını şart koşuyor. Umman ise bu ülkeler arasında yer almıyor. Yardımcı pilotun Ummanlı olduğuna ilişkin iddia bu nedenle soru işaretleri oluştururken The Jerusalem Post gazetesi, İsrailli yetkililerin "Bu durum açık bir anlaşma ihlalidir ve Şabak konuyu derhal araştırmalıdır" dediğini aktardı. Gazete, bu nedenle İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in, Şabak'a başvurarak Flydubai'nin İsrail'e iniş ve kalkış yapan tüm seferlerinin derhal askıya alınması talebinde bulunduğunu kaydetti.

FLYDUBAI OLAYINDA NELER YAŞANDI

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu. Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait havayolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın nedeninin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığının ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiğini duyurmuştu. Pilot ile yardımcı pilotun tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedilmişti.