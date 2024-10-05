Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson eteğindeki taşları döktü: Yeni kitabında skandalları anlattı... 'Netanyahu, banyoma böcek yerleştirdi...'

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Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 10 Ekim'de yayınlanması planlanan "Unleashed" adlı kitabında, başbakanlık görevi sırasında yaşanan skandalların perde arkasını anlattı.

Başbakanlık görevi sırasında Boris Johnson’ın, Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların kendi evlerinde dahi kalabalık gruplar halinde bir araya gelmelerinin yasaklasa da kendisinin bir dizi ev partisine katıldığı tespit edildi.

Johnson, "Partygate" ismiyle anılan skandala ilişkin eski özel kalem müdürü Dominic Cummings ve iletişim direktörü Lee Cain'in bu durumu "abarttığını" öne sürdü. Cummings ve Cain'in kendisini zayıflatmak amacıyla bu haberleri servis ettiğini savunan Johnson, İngiliz yetkililerin yaklaşık 15 kez düzenlediği bu partilere davet edilmesi üzerine katıldığını söyledi.

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Her şeyin arkasında Cummings ve Cain'in olduğunu belirten Johnson, haberlerde ikiliden hiç bahsedilmediğini dile getirdi.

PİŞMAN DEĞİL

Johnson, bütün dünyanın temas etmekten hatta yan yana gelmekten kaçındığı pandemi döneminde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında hastane personeli ile tokalaştı.

Johnson bu durumu, "tokalaşmak iyi niyet göstergesidir" diyerek savunurken gereksiz panik yaratmak istemediğini söyledi. Johnson kendisini, pandeminin ilk zamanlarında yanlış ve yetersiz bilgilerin olduğu dönemde tokalaşma hadisesini yaşadığını vurguladı.

"KEMER SIKMA TARAFTARI OLMADIM"

Yeterli miktarda hükümet harcamasının ekonomik krizlerden çıkışın formülü olduğunu savunan Johnson, Hiçbir zaman “kemer sıkma” taraftarı olmadığını ifade etti.

2008 bankacılık krizinden sonra Londra Belediye Başkanı seçilen Johnson, 2010 yılında iktidara geldikten sonra hükümetin kesintilere gitmesini önlediğini söyledi.

Pandemi döneminde daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirten Johnson, "bu zor zamanları kendi avantajımıza kullanmalıydık" dedi.

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"NETANYAHU BANYOMU DİNLEMİŞ OLABİLİR"

The Telegraph'a konuşan Johnson, 2017 yılında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun banyosuna böcek yerleştirmiş olabileceğini söyledi.

Personelinin kişisel banyosunda bir “dinleme cihazı” bulduğunu iddia eden Johnson, "Güvenlik, böcekler için tarama yaptıklarında bir dinleme cihazı buldu" dedi.

PARTİDEN DESTEK GELMEYİNCE ŞAŞIRMIŞ

Muhafazakar Parti'den başbakan seçilen Johnson, milletvekillerinin kendisini görevden almakla hata ettiklerine inandığının altını çizdi.

Johnson, en büyük hatasının "Milletvekillerine yağcılık yapamaması" olduğunu savunurken “Meslektaşlarımla konuşup onları neşelendirmem gerekirken, çoğu zaman yorgun argın On Numara'daki daireme döner ve akşama kadar çalışırdım" dedi.

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2024 seçimlerinden umutlu olduğunu belirten Johnson, "Muhafazakar Parti vekilleri birbirlerine kenetlenmiş olsalardı, 2024'te kazanacağımızdan hiç şüphesi yoktu" ifadesinde bulundu.