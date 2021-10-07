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Eski güzellik kraliçesinin boşanması tarihe geçti!

#Kirsty Bertarelli#Ernesto Bertarelli#BOŞANMA
Eski güzellik kraliçesinin boşanması tarihe geçti

Sadece İngiltere değil tüm dünya son günlerin en çarpıcı boşanma haberini konuşuyor. Eski güzellik kraliçesi Kirsty Bertarelli, zenginliği dillere destan kocası iş insanı Ernesto Bertarelli'den boşanırken yaptığı anlaşma ve aldığı dudak uçuklatan parayla manşetlerde anında ilk sıraya yükseldi.

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50 yaşındaki eski İngiltere güzellik kraliçesi ve şarkıcı Kirsty Bertarelli İngiltere'nin en pahalı boşanma anlaşmasına imza atarak ülkenin en zengin insanlarından biri haline geldi. 'Kraliçeden bile zengin kraliçe' olarak anılan Bertarelli, ülkenin en zengin iş insanlarından olan Ernesto Bertarelli'den gizlice ayrılırken ikili imza attıkları boşanma anlaşmasıyla ülke tarihine geçtiler.

21 yıldır evli olan üç çocuk sahibi çiftin boşanma haberi ülkede büyük şok yarattı zira çift evliliklerinde sorun olduğunu tüm dünyadan gizlemişti. Çiftin sözcüsü haberi üzülerek doğruluyorum açıklaması yaparken Kirsty ve Ernesto'nun bu yılın başından beri ayrı olduğu ve boşanma kararının ise yazın alındığı ortaya çıktı.

Eski güzellik kraliçesinin boşanması tarihe geçti

Kirsty ve Ernesto Bertarelli çifti ülkenin en zenginleri listesinde ortak bir şekilde 14. sırada yer alırken servetlerinin 9 milyar pounddan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu servet ise Bahamalar, Brunei ve Ermenistan gibi ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasından daha büyük.

Eski güzellik kraliçesinin boşanması tarihe geçti

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Daily Mail'de yer alan habere göre Kirsty Bertarelli boşanma anlaşmasıyla 350 milyon pound kazandı. Bu da onu ülke tarihinin en zengin 'boşanmış' kişisi durumuna getirdi.

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Haberin en ilginç yanlarından biri ise Kirsty Bertarelli'nin böylelikle İngiltere kraliçesi Elizabeth'ten bile zengin olması. Kraliçenin kişisel servetinin 365 milyon pound civarından olduğu biliniyor.

Eski güzellik kraliçesinin boşanması tarihe geçti

Bu anlaşma Kirsty Bertarelli'yi sadece kraliçenin önüne geçirmekle kalmadı. Bertarelli, artık Mick Jagger (310 milyon), Ed Sheeran (220 milyon) ve Adele (140 milyon) gibi dünya yıldızlarından da zengin oldu.

Eski güzellik kraliçesi bu anlaşmayla sadece yüklü miktarda paraya değil, geçen yıl 52 milyon pounda satın alınan, İsviçre'nin Cenevre Gölü kıyısında muhteşem bir eve ve ayrıca İsviçre kayak merkezi Gstaad'da 8 milyon sterlinlik bir dağ evine de sahip oldu.

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Eski güzellik kraliçesinin boşanması tarihe geçti

Kirsty Bertarelli, boşanmalarında Prens Charles ve Sir Paul McCartney gibi ünlüleri de temsil eden ve Steel Magnolia (Çelik Manolya) olarak bilinen avukat Barones (Fiona) Shackleton tarafından temsil edildi. Kirsty Bertarelli'nin, 2000 yılında evlenirken kendisine bu serveti sağlayan bir evlilik sözleşmesi imzaladığına inanılıyor.

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