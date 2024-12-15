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Eski futbolcu cumhurbaşkanı oldu: Komşu Gürcistan’da siyasi kriz büyüyor

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#Gürcistan#Rusya#İrakli Kobahidze
Eski futbolcu cumhurbaşkanı oldu: Komşu Gürcistan’da siyasi kriz büyüyor
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 07:00

Gürcistan’da tartışmalı 26 Ekim genel seçimleri sonrası halkın yoğun protestosuna rağmen gücünü arttıran iktidardaki “Gürcistan Rüyası” partisi, ilk defa parlamento içi oylamayla belirlenen Cumhurbaşkanı görevine eski futbolcu Mihal Kavelaşvili’yi seçti.

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17 Aralık’ta görev süresi sona erecek Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan’da yaşananları trajikomik diye niteleyerek meşru bir seçim olmadığını, koltuğunu bırakmayacağını ilan etti.

‘DİPLOMAYLA PROTESTO’

Gürcistan’da son anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının genel seçimler yerine 300 üyeli parlamento tarafından seçilmesi yasallaşmıştı. Dün toplanan parlamento 224 oyla eski futbolcu Kavelaşvili’yi yeni Cumhurbaşkanı seçti. Başbakan İrakli Kobahidze’nin lideri olduğu “Gürcistan Rüyası” parlamentoda çoğunluğu elinde bulundurduğu için istediği ismi tek aday göstererek seçtirmiş oldu. Kavelaşvili’nin ortaokul diplomasının bile olmadığının ortaya çıkması üzerine diplomalarla parlamentonun önünü saran halk durumu protesto etti. Batı yanlısı muhalefet Gürcistan Rüyası partisinin kazandığı seçimlere Rusya aracılığıyla hile karıştırıldığını, sonuçları tanımadığını belirtiyor.

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#Gürcistan#Rusya#İrakli Kobahidze

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