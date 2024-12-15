Eski futbolcu cumhurbaşkanı oldu: Komşu Gürcistan’da siyasi kriz büyüyor

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17 Aralık’ta görev süresi sona erecek Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan’da yaşananları trajikomik diye niteleyerek meşru bir seçim olmadığını, koltuğunu bırakmayacağını ilan etti.

‘DİPLOMAYLA PROTESTO’

Gürcistan’da son anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının genel seçimler yerine 300 üyeli parlamento tarafından seçilmesi yasallaşmıştı. Dün toplanan parlamento 224 oyla eski futbolcu Kavelaşvili’yi yeni Cumhurbaşkanı seçti. Başbakan İrakli Kobahidze’nin lideri olduğu “Gürcistan Rüyası” parlamentoda çoğunluğu elinde bulundurduğu için istediği ismi tek aday göstererek seçtirmiş oldu. Kavelaşvili’nin ortaokul diplomasının bile olmadığının ortaya çıkması üzerine diplomalarla parlamentonun önünü saran halk durumu protesto etti. Batı yanlısı muhalefet Gürcistan Rüyası partisinin kazandığı seçimlere Rusya aracılığıyla hile karıştırıldığını, sonuçları tanımadığını belirtiyor.