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Eski Fransa İçişleri Bakanı Gueant devlete olan borcunu ödemediği için tutuklandı

#Claude Gueant#Fransa#Nicolas Sarkozy
Eski Fransa İçişleri Bakanı Gueant devlete olan borcunu ödemediği için tutuklandı

Fransa eski İçişleri Bakanı Claude Gueant, görevde olduğu 2002-2004 yılları arasında zimmetine para geçirmekten suçlu bulunmasının ardından kamu hazinesine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle ertelenmiş cezasının bir kısmı iptal edilerek, cezaevine gönderildi.

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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin sağ kolu olarak bilinen 77 yaşındaki eski İçişleri Bakanı Claude Gueant, kamu hazinesine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle ertelenmiş cezasının bir kısmı iptal edilerek cezaevine gönderildi. Gueant’in avukatı Philippe Bochez El Ghozi, müvekkilinin devlete geri ödemek zorunda olduğu para

iadesini geciktirdiği için cezaevine gönderildiğini ifade etti. Devlete olan borcu 210 bin euro olmasına rağmen bu paranın yalnızca 95 bin eurosunu ödeyen Gueant’in 115 bin euro daha borcu bulunuyor.

Gueant'in 2002-2004 yılları arasında görev yaptığı sırada polisin soruşturma ve gözetim masrafları için ayrılmış ödenekten 210 bin euroyu zimmetine aktardığı anlaşılmış, 2017 yılında da kamu fonlarını zimmete geçirmek ve gizlemekten 1 yılı tecilli 2 yıl hapis cezasına ve 75 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Gueant’in bunlara ek olarak devlete 210 bin euro tazminat ödemesine ve 5 yıl tüm kamu haklarından mahrum kalmasına karar verilmişti. 2019 yılında görülen temyiz davasında da mahkeme, Gueant’a verilen cezayı onaylamıştı.

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#Claude Gueant#Fransa#Nicolas Sarkozy

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