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Eski FDA şefinden korkutan uyarı: Grip agresif bir şekilde geri dönecek!

#Grip#Salgın#FDA
Eski FDA şefinden korkutan uyarı: Grip agresif bir şekilde geri dönecek

Eski Gıda ve İlaç İdaresi Komiseri (FDA) Dr. Scott Gottlieb'den koronavirüs salgını bitmeden korkutan sözler geldi. Gottlieb, 'İki yıldır nüfusa bağışıklık kazandırmadık. Grip çok agresif bir şekilde geri dönecek' dedi.

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2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkisin altında bulundurmaya devam ediyor.

Özellikle Hindistan'da çıkan Delta varyantı sonrası Dünya genelinde vaka sayıları ciddi artış gösteriyor.

Dünya henüz Koronavirüs ve varyantlarının yarattığı şoku atlatamadan yeni bir salgın ile burun buruna.

Almanyadan flaş koronavirüs aşısı kararları Hayat onlar için artık daha zor

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Yıllardır hayatımızda olan grip salgını için eski Gıda ve İlaç İdaresi Komiseri (FDA) Dr. Scott Gottlieb'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.

FDA'yı Donald Trump döneminde yöneten ve Pfizer'in yönetim kurulunda görev yapan Gottlieb CNBC'ye verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi;

'Geçen yıl bir grip mevsimi görmedik. En az bir ve belki de şimdi iki yıldır nüfusa bağışıklık kazandırmadığımız için tam bir felaket ile karşı karşıyayız. Grip çok agresif bir şekilde geri dönecek.'

Koronavirüs ve grip salgınının aynı anda yaşanması durumuna verilen isim olan Twindemic son dönemde bilim dünyasının en büyük korkularının başında geliyor.

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İki salgın ile aynı anda karşılaşacağımızın altını çizen bilim insanları en iyi savunma yolunun koronavirüs aşısı ile birlikte grip aşısı da olmak olduğunun altını çiziyor.

Geçtiğimiz yıl da benzer endişeler dile getirilmiş, iki virüsün salgının daha ağır geçmesine neden olabileceği uyarısı yapılmıştı.

Ancak korkulan olmamış, dünya genlinde ciddi bir artışa rastlanmamıştı. Uzmanlar bu yıl da 'çift pandemi' dönemini hasarsız atlatabilmek adına 'aşı olun' çağrılarını sıklaştırdı.

GRİP SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzmanlar Grip (influenza) genellikle yıl içerisinde Ekim ayından başlayarak Mart sonu Nisan başına kadar olan dönemde sık görülen oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğunun altını çiziyor.

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#Grip#Salgın#FDA