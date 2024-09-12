Eski FBI yönetici yardımcısı, Trump'ın 'rus ajanı' olduğunu iddia etti

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Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yönetici yardımcısı Andrew McCabe, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin 5 Kasım'da yapılacak seçimlerdeki başkan adayı Donald Trump'ın "Rus ajanı" olduğunu iddia etti.

Trump'ın 2018'de 45. ABD Başkanlığı görevi sırasında kovduğu McCabe, Trump'ın geleneksel anlamda aktif bir ajan ya da Rus istihbaratı personeli olmasa da Rusya' için çalışan bir kişi olduğunu öne sürdü.

The Guardian'da yer alan habere göre, McCabe, İngiliz istihbarat servisi MI6'nın eski başkanlarından Richard Dearlove'un sunduğu One Decision podcast yayınında Trump'ın bir Rus ajanı olma ihtimalini düşünüp düşünmediği soruldu.

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Soruya "Düşünüyorum, düşünüyorum" yanıtını veren McCabe, "Donald Trump'ın ABD'deki Rusya sorununa yaklaşımını sorgulamamız için bize pek çok neden verdiğini düşünüyorum ve Vladimir Putin ile etkileşim kurma yaklaşımının, telefon görüşmeleri olsun, yüz yüze görüşmeler olsun, Putin hakkında kamuoyu önünde söylediği şeyler olsun, hepsinin önemli sorular doğurduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK KAZANÇ SAĞLAYACAKLARDIR"

Eski FBI yönetici yardımcısı, Trump'ın Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna ve NATO'yu destekleme konusundaki tutumunu da sorguladığını belirtti.

McCabe, “Donald Trump'ın neden Cumhuriyetçi ya da Demokrat hiçbir Amerikan başkanının yapmadığı şekilde Vladimir Putin'e hayranlığı sorgulanmalı" değerlendirmesi yaptı.

İkinci bir Trump dönemi olasılığı konusunda “çok ciddi endişeleri” olduğunu söyleyen McCabe, Rusya'nın ABD'nin içişlerine müdahale etme kabiliyeti konusunda her zaman endişe duyacağını belirtti.

Rusya'nın ABD'deki politik sisteme zarar verme ya da fesat çıkarma arzusunun yıllardır devam ettiği görüşünü savunan McCabe, “İlgi alanları sadece kaos, bölünme ve kutuplaşma tohumları ekmek. Eğer bunu yapabilirlerse, bu bir kazançtır. Hoşlanmadıkları bir adaya gerçekten zarar verebilirlerse ya da hoşlandıkları bir adaya yardım edebilirlerse büyük kazanç sağlayacaklardır" dedi.

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EMEKLİ OLMASINA İKİ GÜN KALA KOVULDU





McCabe, Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesi ve Trump ile Moskova arasındaki bağlantıların soruşturulması sırasında kısa bir süre yönetici yardımcısı olarak çalıştı. Trump Mart 2018'de, McCabe'i emekli olmasına iki gün kala görevinden kovdu.

McCabe daha sonra, basına sızan haberler hakkında yalan söylediği iddiasıyla ceza soruşturması geçirdi. Ancak soruşturma düşürüldü.