ABD karıştı: Eski FBI direktörüyle ilgili Trump'a suikast iddiası! Gizli Servis soruşturma başlattı

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Trump yanlısı çevreler, "86" ifadesinin argo dilde birinden ya da bir şeyden kurtulmak anlamına geldiğini ve "47"nin de ABD'nin 47. başkanı olan Trump'ı temsil ettiğini öne sürdü. FBI'ın eski direktörü, paylaşım altına "Sahil yürüyüşümde harika bir deniz kabuğu oluşumu gördüm" notunu düşmüştü.

Beyaz Saray yetkilileri ve Trump ailesi üyeleri, bu paylaşımı ciddi bir güvenlik tehdidi olarak değerlendirdi. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Gizli Servis'in konuya müdahil olduğunu belirtti. Noem, X paylaşımında "Utanç içindeki eski FBI Direktörü James Comey, Trump'ın öldürülmesini talep etti. Gizli Servis bu tehdidi araştırıyor ve uygun şekilde yanıt verecek." diye yazdı.

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Comey'nin söz konusu Instagram paylaşımı

TRUMP'IN OĞLU 'BABAMIN ÖLDÜRÜLMESİNİ İSTEDİ' DEDİ

Başkan'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. da Comey'nin paylaşımını ABD Başkanı'na yönelik bir ölüm tehdidi olarak yorumladı. Trump Jr., sosyal medyada yaptığı açıklamada, "James Comey babamın öldürülmesini istedi" ifadelerini kullanarak, Comey için "deli" nitelemesini yaptı.

Trump, 2013 yılında eski başkan Barack Obama'nın FBI Direktörü olarak atadığı Comey'yi 2017'de görevden almıştı. Comey, görevden alınmasının ardından yazdığı bir kitapta, Trump'ı ahlaksızlıkla suçlamıştı.

FBI SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU

FBI Direktörü Kash Patel ise konunun araştırılması için kurumlar arası iş birliğinin sağlandığını belirtti. Patel, X'te bir mesaj paylaşarak, FBI'ın "Gizli Servis ve Direktör Curran ile iletişim halinde olduğu" bilgisini verdi ve "Bu konularda birincil yargı yetkisi Gizli Servis'tedir. Biz, FBI olarak gerekli tüm desteği sağlayacağız" dedi.

Beyaz Saray yardımcı genel sekreteri Taylor Budowich, X'te yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

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"Başkan Trump şu anda Orta Doğu'da uluslararası bir seyahatteyken, eski FBI Direktörü, ABD'nin görevdeki başkanına 'bir saldırı' olarak yorumlanabilecek bir mesaj yayınladı, kuma kazınmış bir mesaj. Bu hepimiz için derin bir endişe kaynağı ve ciddiye alınıyor."

COMEY'NİN SAVUNMASI: 'ANLAMINI BİLMİYORDUM'

FBI direktörlüğünü bırakmasından bu yana suç romanları da yazan Comey, paylaşımının siyasi bir mesaj içermediğini iddia etti. Instagram'dan bir açıklama yayımlayan Comey, "Bazı insanların bu sayıları şiddetle ilişkilendirdiğini fark etmemiştim. Hiç aklıma gelmedi ama her türlü şiddete karşıyım, bu yüzden paylaşımı kaldırdım" diyerek, her türlü şiddete karşı olduğunu vurguladı.

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Gizli Servis, soruşturma sürecinin detaylarını kamuoyuyla paylaşmadı.

Suikast çağrısı iddiaları, Trump'a yönelik geçen yaz Pennsylvania'da düzenlenen suikast girişiminin ve Florida'daki bir diğer teşebbüsün ardından gündeme geldi. Gizli Servis, başkan adaylığı sürecinde iki kez suikast girişimine uğrayan Trump'ın güvenliği için tedbirleri artırmıştı.