Eski Ekvador Devlet Başkanı Bucaram gözaltına alındı

Ekvador Savcılığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlıkta acil durum kapsamında hastaneler için tıbbi malzemeler satın alımında yapılan yolsuzluk soruşturmasında başkent Quito ve Guayaquil'de çeşitli adreslerde aramalar yapıldı.

Yalnızca 6 ay görevde kalan eski Devlet Başkanı Bucaram, Guayaquil'deki evinde yapılan aramada kayıt dışı ateşli silah bulunması üzerine gözaltına alındı.

Ekvador Devlet Başkanlığı görevine Ağustos 1996'da gelen Bucaram, yaklaşık 3 milyon dolarlık kamu fonunu hesabına geçirmekle suçlanmasının ardından Şubat 1997'de "akli dengesi yerinde olmadığı" nedeniyle görevinden indirilmiş Venezuela'ya kaçtığı söylenmişti.

Panama'nın 2005'te siyasi sığınma hakkı verdiği Bucaram, ülkesinden ayrılışından 20 yıl sonra 2017'de Ekvador'a dönmüştü.

Renkli kişiliği ile dikkat çeken ve kendisine “deli” lakabı takılan Bucaram, halk içinde dans etmesi, şarkı söylemesi ve albüm çıkarmakla tanınıyordu.